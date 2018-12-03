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Стало відомо, скільки аварій скоїли «євробляхарі» у 2018 році

Стало відомо, скільки аварій скоїли «євробляхарі» у 2018 році
Водії транспортних засобів з іноземною реєстрацією в 2018 році стали винуватцями 9 тисяч аварій.

Про це повідомила начальник департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування Моторно-транспортного страхового бюро Олена Машаро, - передає autoconsulting.com.ua.

В минулому році було укладено майже 409 тисяч договорів обов’язкового страхування щодо забезпечення відповідальності іноземних транспортних засобів на території країни.

Із 6,8 тис. страхових випадків на суму близько 100 млн грн врегульовані за договорами внутрішнього страхування, близько 1 тис. На суму понад 45 млн грн – за договорами міжнародного страхування іноземних страховиків.

Майже в 700 випадках іноземні авто не мало страхового забезпечення. Виплати потерпілим, що мали діючі поліси обов’язкового страхування, були здійснені за рахунок коштів централізованого Фонду захисту потерпілих МТСБУ. Загальна сума таких виплат склала більше 20 млн грн.

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Теги: аварія, євробляха
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