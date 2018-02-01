76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну





23-річна поліцейська з Ковеля, тендітна та сильна Ірина Зінчук, пройшла 76 кілометрів за 17 годин 50 хвилин, посівши третє місце. Про це інформує



Ірина займається спортивним орієнтуванням майже 9 років, є кандидаткою в майстри спорту України.



«Спортивне орієнтування подобається тим, що тут поєднуються і фізична сила, і розумова діяльність, адже успішність в першу чергу залежить від планування маршруту руху. В основному раніше бігала дистанції до 10 кілометрів, але захотілось спробувати свої сили у чомусь складнішому, де потрібно докласти максимум зусиль, хочеться все далі і далі розвиватися. У лютому я в складі команди із подругою брали участь в екстремальних туристичних змаганнях «Доброволець», де посіли 6 місце серед 64 команд, причому змагались нарівні з чоловічими командами, і подолали 61 кілометр за 9 год 15 хвилин», - захопливо розповідає про спорт патрульна Ірина Зінчук.









Рогейн — це командний вид спорту, який поєднує у собі стратегію та тактику, навігацію на пересіченій місцевості та фізичну витривалість.



Змагання відбувались на гірській місцевості, у Чернівецькій області, поблизу смт. Берегомет. Участь взяли близько 90 людей різних вікових категорій з усіх куточків України. За 24 години потрібно зібрати якнайбільше балів, які нараховуються за знаходження контрольних пунктів, кожен з яких має різну вартість, зазвичай, від 3 до 9 балів.











«Стартували о 12 годині дня, була сонячна погода, але ми знали, що за кілька годин нас очікують дощі із грозами. І справді, гроза тривала близько 3 годин, це, звичайно, ускладнило наш маршрут, але нас не зупинило. Весь час доводилось переходити гірські річки, болота, підійматись та спускатись із крутих спусків гір, йти крізь густі тумани, і цілу ніч рухатися швидко, не зупиняючись, оскільки температура повітря на ніч знижувалась. І ось зустрічаємо світанок, і за годину ми фінішуємо, адже вже була пройдена вся запланована дистанція. Дуже задоволена результатом!» - поділилась з нами Ірина.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіонат України зі спортивного орієнтування – рогейну – відбувся 16-20 травня у Чернівецькій області.23-річна поліцейська з Ковеля, тендітна та сильна, пройшла 76 кілометрів за 17 годин 50 хвилин, посівши третє місце. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.Ірина займається спортивним орієнтуванням майже 9 років, є кандидаткою в майстри спорту України.«Спортивне орієнтування подобається тим, що тут поєднуються і фізична сила, і розумова діяльність, адже успішність в першу чергу залежить від планування маршруту руху. В основному раніше бігала дистанції до 10 кілометрів, але захотілось спробувати свої сили у чомусь складнішому, де потрібно докласти максимум зусиль, хочеться все далі і далі розвиватися. У лютому я в складі команди із подругою брали участь в екстремальних туристичних змаганнях «Доброволець», де посіли 6 місце серед 64 команд, причому змагались нарівні з чоловічими командами, і подолали 61 кілометр за 9 год 15 хвилин», - захопливо розповідає про спорт патрульна Ірина Зінчук.Рогейн — це командний вид спорту, який поєднує у собі стратегію та тактику, навігацію на пересіченій місцевості та фізичну витривалість.Змагання відбувались на гірській місцевості, у Чернівецькій області, поблизу смт. Берегомет. Участь взяли близько 90 людей різних вікових категорій з усіх куточків України. За 24 години потрібно зібрати якнайбільше балів, які нараховуються за знаходження контрольних пунктів, кожен з яких має різну вартість, зазвичай, від 3 до 9 балів.«Стартували о 12 годині дня, була сонячна погода, але ми знали, що за кілька годин нас очікують дощі із грозами. І справді, гроза тривала близько 3 годин, це, звичайно, ускладнило наш маршрут, але нас не зупинило. Весь час доводилось переходити гірські річки, болота, підійматись та спускатись із крутих спусків гір, йти крізь густі тумани, і цілу ніч рухатися швидко, не зупиняючись, оскільки температура повітря на ніч знижувалась. І ось зустрічаємо світанок, і за годину ми фінішуємо, адже вже була пройдена вся запланована дистанція. Дуже задоволена результатом!» - поділилась з нами Ірина.

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