вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування – рогейну – відбувся 16-20 травня у Чернівецькій області.

23-річна поліцейська з Ковеля, тендітна та сильна Ірина Зінчук, пройшла 76 кілометрів за 17 годин 50 хвилин, посівши третє місце. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

Ірина займається спортивним орієнтуванням майже 9 років, є кандидаткою в майстри спорту України.

«Спортивне орієнтування подобається тим, що тут поєднуються і фізична сила, і розумова діяльність, адже успішність в першу чергу залежить від планування маршруту руху. В основному раніше бігала дистанції до 10 кілометрів, але захотілось спробувати свої сили у чомусь складнішому, де потрібно докласти максимум зусиль, хочеться все далі і далі розвиватися. У лютому я в складі команди із подругою брали участь в екстремальних туристичних змаганнях «Доброволець», де посіли 6 місце серед 64 команд, причому змагались нарівні з чоловічими командами, і подолали 61 кілометр за 9 год 15 хвилин», - захопливо розповідає про спорт патрульна Ірина Зінчук.

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

Рогейн — це командний вид спорту, який поєднує у собі стратегію та тактику, навігацію на пересіченій місцевості та фізичну витривалість.

Змагання відбувались на гірській місцевості, у Чернівецькій області, поблизу смт. Берегомет. Участь взяли близько 90 людей різних вікових категорій з усіх куточків України. За 24 години потрібно зібрати якнайбільше балів, які нараховуються за знаходження контрольних пунктів, кожен з яких має різну вартість, зазвичай, від 3 до 9 балів.

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну


«Стартували о 12 годині дня, була сонячна погода, але ми знали, що за кілька годин нас очікують дощі із грозами. І справді, гроза тривала близько 3 годин, це, звичайно, ускладнило наш маршрут, але нас не зупинило. Весь час доводилось переходити гірські річки, болота, підійматись та спускатись із крутих спусків гір, йти крізь густі тумани, і цілу ніч рухатися швидко, не зупиняючись, оскільки температура повітря на ніч знижувалась. І ось зустрічаємо світанок, і за годину ми фінішуємо, адже вже була пройдена вся запланована дистанція. Дуже задоволена результатом!» - поділилась з нами Ірина.

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна, Ірина Зінчук, рогейн. чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну
Сьогодні, 22:13
На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО
Сьогодні, 21:50
«Конституційних підстав для розпуску парламенту немає», – Ігор Лапін
Сьогодні, 21:38
На Волині молодий хлопець злетів з мотоцикла – його госпіталізували
Сьогодні, 21:12
Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 20:55
Схожі новини
У Луцьку жінка-поліцейський в позаробочий час затримала двох хуліганів У Луцьку жінка-поліцейський в позаробочий час затримала двох хуліганів
06 квітень, 09:40
На ремонт луцьких патрульних машин дали півмільйона гривень На ремонт луцьких патрульних машин дали півмільйона гривень
28 лютий, 23:31
Зарплата не відповідає навантаженню: на Волині не вистачає патрульних. ВІДЕО Зарплата не відповідає навантаженню: на Волині не вистачає патрульних. ВІДЕО
07 лютий, 05:28
На Волині автівка поліцейських врізалась у дерево На Волині автівка поліцейських врізалась у дерево
01 лютий, 2018, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
76 кілометрів за 17 годин: волинська патрульна взяла «бронзу» на чемпіонаті України з рогейну
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині рятувальники готуються до курортного сезону. ФОТО
Сьогодні, 21:50
 0
«Конституційних підстав для розпуску парламенту немає», – Ігор Лапін
Сьогодні, 21:38
 0
На Волині молодий хлопець злетів з мотоцикла – його госпіталізували
Сьогодні, 21:12
 0
Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 20:55
 0
Медіа
відео
1/8