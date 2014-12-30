«Конституційних підстав для розпуску парламенту немає», – Ігор Лапін

Володимир Зеленський заявив



Народний депутат Ігор Лапін вважає, що конституційних підстав для розпуску парламенту немає, - повідомляє



Про це народний обранець повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.ТВ.



“Конституційних підстав для розпуску парламенту немає. Тим не менше, якщо Зеленський збирається розпочати свою діяльність на посаді Президента порушуючи норми Конституції, то ми не маємо механізмів зупинити це”, – прокоментував політик.



“Сьогодні була проголошена урочиста промова – ми почули позицію Президента Зеленського, але ще указу немає. Тому, ми можемо лише дискутувати про можливість прийняття такого указу”, – зауважив Лапін.



Він додав, що висновок про доцільність такого рішення можна робити лише з попередніх заяв штабу Зеленського, де було сказано, що згідно роз’яснень, в тому числі судді Вовка, коаліції нібито не існує.



“В ст 73 Конституції України говориться, що таке коаліція і механізми її існування чи не існування. Враховуючи Закон "Про регламент", згідно цих двох нормативних баз, ми маємо зрозуміти одне – сутність коаліції має право підтвердити з трибуни парламенту лише спікер ВРУ. Що було зроблено після





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