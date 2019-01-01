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Скільки коштували інавгурації українських президентів

Скільки коштували інавгурації українських президентів
Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня. Офіційна церемонія вступу президента України на посаду не може вважатися якимось особливо дорогим шоу – з декораціями, артистами та технічним забезпеченням. Та все ж певні гроші з кишені українців на інавгурацію завжди виділяються.

24 канал поцікавився – скільки раніше було витрачено бюджетних (читайте – наших з вами) грошей, щоб вручити президенту “булаву”. Пам’ятаємо, що гривня останні роки зазнавала карколомних коливань і падінь. Тому порівнюємо суми, витрачені на інавгурації, з мінімальною на той час заробітною платою.

Як повідомили у відповідь на запит 24 каналу у Державному управлінні справами, для проведення офіційних заходів з нагоди складання присяги українському народові Віктором Ющенком касові видатки склали 1 мільйон 446 тисяч гривень. На проведення заходів з нагоди інавгурації Президента України Віктора Януковича – 1 мільйон 790 тисяч гривень, Петра Порошенка – 1 мільйон 284 тисячі гривень.

Мінімальна заробітна плата у січні 2005 року (під час інавгурації Ющенка), була 262 гривні, у лютому 2010 (інавгурація Януковича) – 869 гривень, у червні 2014 (інавгурація Порошенка) – 1218 гривень.

Виходить, щоб сплатити інавгурацію Ющенка, трохи більше 5500 українців мали б віддати свої “мінімалки”. Прийняти на президентську посаду Януковича коштувало понад 2000 мінімальних зарплат. А Порошенко обійшовся у “всього” трохи більше 1000 “мінімалок”.

Скільки коштували інавгурації українських президентів

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Теги: інавгурація, Президент, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко
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