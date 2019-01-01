Скільки коштували інавгурації українських президентів
Сьогодні, 22:37
Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня. Офіційна церемонія вступу президента України на посаду не може вважатися якимось особливо дорогим шоу – з декораціями, артистами та технічним забезпеченням. Та все ж певні гроші з кишені українців на інавгурацію завжди виділяються.
24 канал поцікавився – скільки раніше було витрачено бюджетних (читайте – наших з вами) грошей, щоб вручити президенту “булаву”. Пам’ятаємо, що гривня останні роки зазнавала карколомних коливань і падінь. Тому порівнюємо суми, витрачені на інавгурації, з мінімальною на той час заробітною платою.
Як повідомили у відповідь на запит 24 каналу у Державному управлінні справами, для проведення офіційних заходів з нагоди складання присяги українському народові Віктором Ющенком касові видатки склали 1 мільйон 446 тисяч гривень. На проведення заходів з нагоди інавгурації Президента України Віктора Януковича – 1 мільйон 790 тисяч гривень, Петра Порошенка – 1 мільйон 284 тисячі гривень.
Мінімальна заробітна плата у січні 2005 року (під час інавгурації Ющенка), була 262 гривні, у лютому 2010 (інавгурація Януковича) – 869 гривень, у червні 2014 (інавгурація Порошенка) – 1218 гривень.
Виходить, щоб сплатити інавгурацію Ющенка, трохи більше 5500 українців мали б віддати свої “мінімалки”. Прийняти на президентську посаду Януковича коштувало понад 2000 мінімальних зарплат. А Порошенко обійшовся у “всього” трохи більше 1000 “мінімалок”.
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24 канал поцікавився – скільки раніше було витрачено бюджетних (читайте – наших з вами) грошей, щоб вручити президенту “булаву”. Пам’ятаємо, що гривня останні роки зазнавала карколомних коливань і падінь. Тому порівнюємо суми, витрачені на інавгурації, з мінімальною на той час заробітною платою.
Як повідомили у відповідь на запит 24 каналу у Державному управлінні справами, для проведення офіційних заходів з нагоди складання присяги українському народові Віктором Ющенком касові видатки склали 1 мільйон 446 тисяч гривень. На проведення заходів з нагоди інавгурації Президента України Віктора Януковича – 1 мільйон 790 тисяч гривень, Петра Порошенка – 1 мільйон 284 тисячі гривень.
Мінімальна заробітна плата у січні 2005 року (під час інавгурації Ющенка), була 262 гривні, у лютому 2010 (інавгурація Януковича) – 869 гривень, у червні 2014 (інавгурація Порошенка) – 1218 гривень.
Виходить, щоб сплатити інавгурацію Ющенка, трохи більше 5500 українців мали б віддати свої “мінімалки”. Прийняти на президентську посаду Януковича коштувало понад 2000 мінімальних зарплат. А Порошенко обійшовся у “всього” трохи більше 1000 “мінімалок”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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