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Середньовічні танці, стрільба з лука та ярмарок: лучан запрошують на фестиваль «Волинська княжна»

Середньовічні танці, стрільба з лука та ярмарок: лучан запрошують на фестиваль «Волинська княжна»
У неділю, 26 травня 2019 року, з 10.30 до 20.00 год. усіх лучан та гостей міста запрошують відвідати фестиваль-конкурс «Волинська княжна», який відбудеться в Луцькому замку. Цьогорічна подія пов’язана тематично із Луцьким з’їздом європейських монархів 1429 року.

Свято розпочнеться о 10.30 на Тетральному майдані. З 11.00 до 12.00 Урочиста хода учасниць конкурсу «Волинська княжна» з Театрального майдану до Луцького Замку.

О 12.00 відбудеться урочисте відкриття Фестивалю «Волинська княжна 2019» в Замку Любарта.

Окрім змагання конкурсанток, на гостей свята буде чекати мистецьке театралізоване дійство «На гостину до Вітовта», танець Княжних і Фей та багато цікавих сюрпризів.

В програмі показ нової колекції одягу бренду «Едельвіка», майстер-клас зі середньовічних танців від дуету «Елеганс» (клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк»), показ колекції «Княжна Волині», виготовленої учнями Луцького центру професійно-технічної освіти.

Кожен із гостей фестивалю знайде собі розвагу на святі. До прикладу, заплановано пленер «Середньовіччя», художниць Іванни Дацюк та Олени Звягинцевої, майстер-клас «Лялька-мотанка».

Хлопці та чоловіки зможуть відчути себе справжніми лицарями, адже на них будуть чекати стрільба з лука і арбалету, фехтування (спорт-меч), княжі ігри та забави.

Впродовж всього фестивалю буде діяти ярмарок майстрів, ярмарок Хенд-мейд виробів, колоритна фудзона з дегустацією унікальних Волинських страв, пленер художників, фотозони та локації для відпочинку дітей. І це ще не весь перелік цьогорічних цікавинок, які чекають на лучан.

Середньовічні танці, стрільба з лука та ярмарок: лучан запрошують на фестиваль «Волинська княжна»

О 20.00-20.30 відбудеться урочисте закриття Фестивалю.
Організатори фестивалю рекомендують гостям також приходити в цікавих середньовічних образах, адже для гостей спонсори також підготували подарунки.

Посилання на сторінку фестивалю в фейсбук: https://www.facebook.com/Волинська-княжна-672115736321255/

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Теги: Волинська княжна, фестиваль
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