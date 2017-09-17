Середньовічні танці, стрільба з лука та ярмарок: лучан запрошують на фестиваль «Волинська княжна»





Свято розпочнеться о 10.30 на Тетральному майдані. З 11.00 до 12.00 Урочиста хода учасниць конкурсу «Волинська княжна» з Театрального майдану до Луцького Замку.



О 12.00 відбудеться урочисте відкриття Фестивалю «Волинська княжна 2019» в Замку Любарта.



Окрім змагання конкурсанток, на гостей свята буде чекати мистецьке театралізоване дійство «На гостину до Вітовта», танець Княжних і Фей та багато цікавих сюрпризів.



В програмі показ нової колекції одягу бренду «Едельвіка», майстер-клас зі середньовічних танців від дуету «Елеганс» (клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк»), показ колекції «Княжна Волині», виготовленої учнями Луцького центру професійно-технічної освіти.



Кожен із гостей фестивалю знайде собі розвагу на святі. До прикладу, заплановано пленер «Середньовіччя», художниць Іванни Дацюк та Олени Звягинцевої, майстер-клас «Лялька-мотанка».



Хлопці та чоловіки зможуть відчути себе справжніми лицарями, адже на них будуть чекати стрільба з лука і арбалету, фехтування (спорт-меч), княжі ігри та забави.



Впродовж всього фестивалю буде діяти ярмарок майстрів, ярмарок Хенд-мейд виробів, колоритна фудзона з дегустацією унікальних Волинських страв, пленер художників, фотозони та локації для відпочинку дітей. І це ще не весь перелік цьогорічних цікавинок, які чекають на лучан.





О 20.00-20.30 відбудеться урочисте закриття Фестивалю.

Організатори фестивалю рекомендують гостям також приходити в цікавих середньовічних образах, адже для гостей спонсори також підготували подарунки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 26 травня 2019 року, з 10.30 до 20.00 год. усіх лучан та гостей міста запрошують відвідати фестиваль-конкурс «Волинська княжна», який відбудеться в Луцькому замку. Цьогорічна подія пов’язана тематично із Луцьким з’їздом європейських монархів 1429 року.Свято розпочнеться о 10.30 на Тетральному майдані. З 11.00 до 12.00 Урочиста хода учасниць конкурсу «Волинська княжна» з Театрального майдану до Луцького Замку.О 12.00 відбудеться урочисте відкриття Фестивалю «Волинська княжна 2019» в Замку Любарта.Окрім змагання конкурсанток, на гостей свята буде чекати мистецьке театралізоване дійство «На гостину до Вітовта», танець Княжних і Фей та багато цікавих сюрпризів.В програмі показ нової колекції одягу бренду «Едельвіка», майстер-клас зі середньовічних танців від дуету «Елеганс» (клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк»), показ колекції «Княжна Волині», виготовленої учнями Луцького центру професійно-технічної освіти.Кожен із гостей фестивалю знайде собі розвагу на святі. До прикладу, заплановано пленер «Середньовіччя», художницьта, майстер-клас «Лялька-мотанка».Хлопці та чоловіки зможуть відчути себе справжніми лицарями, адже на них будуть чекати стрільба з лука і арбалету, фехтування (спорт-меч), княжі ігри та забави.Впродовж всього фестивалю буде діяти ярмарок майстрів, ярмарок Хенд-мейд виробів, колоритна фудзона з дегустацією унікальних Волинських страв, пленер художників, фотозони та локації для відпочинку дітей. І це ще не весь перелік цьогорічних цікавинок, які чекають на лучан.О 20.00-20.30 відбудеться урочисте закриття Фестивалю.Організатори фестивалю рекомендують гостям також приходити в цікавих середньовічних образах, адже для гостей спонсори також підготували подарунки.Посилання на сторінку фестивалю в фейсбук : https://www.facebook.com/Волинська-княжна-672115736321255/

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