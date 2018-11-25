На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік





Як повідомив водій легковика, білий бус “летів” на червоний сигнал світлофору та не гальмував. В’їхав у автомобіль та втік з місця ДТП, - повідомляє



У буса побита передня права фара і ймовірно правий бік. На місце викликали поліцію.



В легковику була сім’я з півторарічною дитиною. Спрацювали подушки безпеки. Пасажирка отримала легкі ушкодження.



Очевидців ДТП чи тих, хто помітить побитий білий бус, водій якого міг спричинити аварію, просять повідомити за номерами телефону 0962466987 або 0962466949 чи в поліцію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го травня близько 19:30 на регульваному перехресті вулиць Луцька та Маяковського у Нововолинську бус в’їхав у автомобіль Вольво та втік.Як повідомив водій легковика, білий бус “летів” на червоний сигнал світлофору та не гальмував. В’їхав у автомобіль та втік з місця ДТП, - повідомляє БУГ У буса побита передня права фара і ймовірно правий бік. На місце викликали поліцію.В легковику була сім’я з півторарічною дитиною. Спрацювали подушки безпеки. Пасажирка отримала легкі ушкодження.Очевидців ДТП чи тих, хто помітить побитий білий бус, водій якого міг спричинити аварію, просять повідомити за номерами телефонуабочи в поліцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію