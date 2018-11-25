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На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік

На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік
20-го травня близько 19:30 на регульваному перехресті вулиць Луцька та Маяковського у Нововолинську бус в’їхав у автомобіль Вольво та втік.

Як повідомив водій легковика, білий бус “летів” на червоний сигнал світлофору та не гальмував. В’їхав у автомобіль та втік з місця ДТП, - повідомляє БУГ.

У буса побита передня права фара і ймовірно правий бік. На місце викликали поліцію.

В легковику була сім’я з півторарічною дитиною. Спрацювали подушки безпеки. Пасажирка отримала легкі ушкодження.

Очевидців ДТП чи тих, хто помітить побитий білий бус, водій якого міг спричинити аварію, просять повідомити за номерами телефону 0962466987 або 0962466949 чи в поліцію.

На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік

На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік

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Теги: Нововолинськ, аварія, бус, розшук
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То білий чи червоний?)
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читай уважніше))))
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