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Які конфузи трапились під час інавгурації Володимира Зеленського

Які конфузи трапились під час інавгурації Володимира Зеленського
Під час інавгурації президента Володимира Зеленського стався конфуз з важливим документом. А депутата від БПП забрала “швидка”.

Коли Зеленський отримав посвідчення президента України, то, за протоколом, поклав його на подушечку, яку тримав солдат. Той, своєю чергою, мав відійти на кілька кроків, однак під час цього посвідчення злетіло і впало. Документ підняв і поклав на місце один з народних депутатів, – пише 12 канал з посиланням на УНІАН.

Також під час інавгурації народному депутату від Блоку Петра Порошенка Миколі Паламарчуку стало зле, – пише LIGA.net.

Від будівлі парламенту його забрала карета швидкої допомоги, до якої Паламарчука вивезли на інвалідному візку.

За словами депутатів, у нього піднявся тиск.

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Теги: інавгурація, конфуз, посвідчення
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