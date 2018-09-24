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У Луцьку виявили борщівник. ФОТО

У Луцьку виявили борщівник. ФОТО
У Луцьку поблизу будинку №18, що по вулиці Шопена лучани виявили зарості небезпечної отруйної рослини - борщівника Сосновського.

Про це на платформі Відкрите місто повідомила Марія Собчук.

Авторка допису зазначила, що отруйну рослину виявили поблизу майданчика для вигулу собак, всередині якого власники тварин уже самі навели лад з травою. А от навколо майданчика - чагарники, до того ж росте борщівник.

"Біля пішохідної доріжки росте борщівник Сосновського. Можливі опіки перехожих. Ті, хто вигулює собак на майданчику - навели там лад із заростями. А от на території навколо загроза зростає. Прошу прийняти міри по боротьбі з борщівником", - йдеться в дописі.

У Луцьку виявили борщівник. ФОТО
У Луцьку виявили борщівник. ФОТО
У Луцьку виявили борщівник. ФОТО


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Теги: Луцьк, Шопена, борщівник
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