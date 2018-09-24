У Луцьку виявили борщівник. ФОТО





Про це на платформі Марія Собчук.



Авторка допису зазначила, що отруйну рослину виявили поблизу майданчика для вигулу собак, всередині якого власники тварин уже самі навели лад з травою. А от навколо майданчика - чагарники, до того ж росте борщівник.



"Біля пішохідної доріжки росте борщівник Сосновського. Можливі опіки перехожих. Ті, хто вигулює собак на майданчику - навели там лад із заростями. А от на території навколо загроза зростає. Прошу прийняти міри по боротьбі з борщівником", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу будинку №18, що по вулиці Шопена лучани виявили зарості небезпечної отруйної рослини - борщівника Сосновського.Про це на платформі Відкрите місто повідомилаАвторка допису зазначила, що отруйну рослину виявили поблизу майданчика для вигулу собак, всередині якого власники тварин уже самі навели лад з травою. А от навколо майданчика - чагарники, до того ж росте борщівник."Біля пішохідної доріжки росте борщівник Сосновського. Можливі опіки перехожих. Ті, хто вигулює собак на майданчику - навели там лад із заростями. А от на території навколо загроза зростає. Прошу прийняти міри по боротьбі з борщівником", - йдеться в дописі.

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