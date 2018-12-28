Через стару покрівлю у мешканців луцької багатоповерхівки поцвіли стіни





Відповідне звернення на платформі Тарас Ілюк.



Автор допису вказує, що через стару покрівлю та стічні елементи вода роками заливає стіну будинку.



"Після опадів (тане сніг) вже багато років, систематично, затікає стіна будинку. Стра покрівля. Прогнивші стічні елементи покрівлі. В квартирах цвітуть стіни... Додані фото зроблені цього року і фото зроблені 2010р. Як бачимо, все без змін...", - йдеться у зверненні.



Фото 2019 Фото 2019 Фото 2009 Фото 2009

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку №36, що по вул. Лесі Українки уже кілька років страждають від того, що у їхньому будинку дощами заливає стіну. Внаслідок постійної вологи стіни у квартирах взялись цвіллю.Відповідне звернення на платформі Відкрите місто зареєструвавАвтор допису вказує, що через стару покрівлю та стічні елементи вода роками заливає стіну будинку."Після опадів (тане сніг) вже багато років, систематично, затікає стіна будинку. Стра покрівля. Прогнивші стічні елементи покрівлі. В квартирах цвітуть стіни... Додані фото зроблені цього року і фото зроблені 2010р. Як бачимо, все без змін...", - йдеться у зверненні.

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