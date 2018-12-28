Через стару покрівлю у мешканців луцької багатоповерхівки поцвіли стіни
Сьогодні, 06:24
Мешканці будинку №36, що по вул. Лесі Українки уже кілька років страждають від того, що у їхньому будинку дощами заливає стіну. Внаслідок постійної вологи стіни у квартирах взялись цвіллю.
Відповідне звернення на платформі Відкрите місто зареєстрував Тарас Ілюк.
Автор допису вказує, що через стару покрівлю та стічні елементи вода роками заливає стіну будинку.
"Після опадів (тане сніг) вже багато років, систематично, затікає стіна будинку. Стра покрівля. Прогнивші стічні елементи покрівлі. В квартирах цвітуть стіни... Додані фото зроблені цього року і фото зроблені 2010р. Як бачимо, все без змін...", - йдеться у зверненні.
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Відповідне звернення на платформі Відкрите місто зареєстрував Тарас Ілюк.
Автор допису вказує, що через стару покрівлю та стічні елементи вода роками заливає стіну будинку.
"Після опадів (тане сніг) вже багато років, систематично, затікає стіна будинку. Стра покрівля. Прогнивші стічні елементи покрівлі. В квартирах цвітуть стіни... Додані фото зроблені цього року і фото зроблені 2010р. Як бачимо, все без змін...", - йдеться у зверненні.
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