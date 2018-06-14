Більше тисячі школярів: у Луцьку фестивалила обдарована молодь. ФОТО
Сьогодні, 02:38
У Луцьку провели фестиваль художньої творчості учнів «Дивосвіт дитячих талантів».
Відбулося дійство 20 травня, – повідомляє голова Волинської ОДА Олександр Савченко на своїй сторінці у facebook.
Обласний фестиваль художньої творчості учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Дивосвіт дитячих талантів» зібрав на Театральному майдані міста Луцька чимало поціновувачів мистецтва. Танцями, співами та майстер-класами на Волині підбили творчі підсумки навчального року, що минає.
Серед організаторів свята вже традиційно – управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації й Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
Головна освітянка області Людмила Плахотна розповіла, що позашкілля на Волині масштабне та прогресивне.
“Традиційно, щороку у травні ми підводимо підсумки роботи з творчо обдарованими дітьми волинського краю. Тому передує велика робота гуртків позашкільних закладів, конкурси художньої самодіяльності в районах, містах, ОТГ. В загальному в цих заходах беруть участь більше 15 тисяч учнів. Ми сьогодні маємо можливість побачити результат роботи вчителів, гуртків з розвитку ужиткового мистецтва та художньої творчості. Позашкіллю приділяється велика увага з боку держави – тож сьогодні пожинаємо плоди”, – зазначила Людмила Володимирівна.
Програмою заходу передбачено чимало заходів. Серед них – виставка виробів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, художній пленер, конкурс оркестрів та ансамблів духових інструментів, флешмоб «Україна – для нас, ми – для України!» та благодійна акція «Під оберегом синьо-жовтого знамена». В рамках акції школярі передали військовим капеланам та волонтерам понад 500 українських прапорів.
Серед гостей заходу й заступниця голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.
“Хочу подякувати батькам та педагогам, які виростили та виховали таких талановитих дітей! Хочу подякувати і діткам, які несуть українські цінності у своїй творчості. Ваш патріотизм і любов до тієї справи, що ви робите вкотре доводить, що у нашої держави світле та яскраве майбутнє! Успіхів вам та перемог”, – привітала присутніх Світлана Євтихіївна.
Насамкінець, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка відбувся заключний концерт кращих колективів художньої самодіяльності учнів, вихованців закладів загальної середньої, позашкільної освіти. На концерті були представлені номери художньо-естетичного напряму від кожного міста та району.
Участь у заході взяли більше тисячі школярів.
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Відбулося дійство 20 травня, – повідомляє голова Волинської ОДА Олександр Савченко на своїй сторінці у facebook.
Обласний фестиваль художньої творчості учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Дивосвіт дитячих талантів» зібрав на Театральному майдані міста Луцька чимало поціновувачів мистецтва. Танцями, співами та майстер-класами на Волині підбили творчі підсумки навчального року, що минає.
Серед організаторів свята вже традиційно – управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації й Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
Головна освітянка області Людмила Плахотна розповіла, що позашкілля на Волині масштабне та прогресивне.
“Традиційно, щороку у травні ми підводимо підсумки роботи з творчо обдарованими дітьми волинського краю. Тому передує велика робота гуртків позашкільних закладів, конкурси художньої самодіяльності в районах, містах, ОТГ. В загальному в цих заходах беруть участь більше 15 тисяч учнів. Ми сьогодні маємо можливість побачити результат роботи вчителів, гуртків з розвитку ужиткового мистецтва та художньої творчості. Позашкіллю приділяється велика увага з боку держави – тож сьогодні пожинаємо плоди”, – зазначила Людмила Володимирівна.
Програмою заходу передбачено чимало заходів. Серед них – виставка виробів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, художній пленер, конкурс оркестрів та ансамблів духових інструментів, флешмоб «Україна – для нас, ми – для України!» та благодійна акція «Під оберегом синьо-жовтого знамена». В рамках акції школярі передали військовим капеланам та волонтерам понад 500 українських прапорів.
Серед гостей заходу й заступниця голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.
“Хочу подякувати батькам та педагогам, які виростили та виховали таких талановитих дітей! Хочу подякувати і діткам, які несуть українські цінності у своїй творчості. Ваш патріотизм і любов до тієї справи, що ви робите вкотре доводить, що у нашої держави світле та яскраве майбутнє! Успіхів вам та перемог”, – привітала присутніх Світлана Євтихіївна.
Насамкінець, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка відбувся заключний концерт кращих колективів художньої самодіяльності учнів, вихованців закладів загальної середньої, позашкільної освіти. На концерті були представлені номери художньо-естетичного напряму від кожного міста та району.
Участь у заході взяли більше тисячі школярів.
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