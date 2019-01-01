На Волині затримали харківчанина, який отримав пакунок з канабісом через пошту





Пакунок він отримав через пошту, – пише



У поліції повідомили, що під час патрулювання зупинили на вулиці Князя Василька 27-річного чоловіка і виявили пакет з речовиною схожою на канабіс.



Затриманий виявився жителем міста Харків і останній час мешкав у Володимирі-Волинському.



Пакунок з речовиною вилучили та відправили на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському затримали чоловіка з пакетом канабісу.Пакунок він отримав через пошту, – пише БУГ У поліції повідомили, що під час патрулювання зупинили на вулиці Князя Василька 27-річного чоловіка і виявили пакет з речовиною схожою на канабіс.Затриманий виявився жителем міста Харків і останній час мешкав у Володимирі-Волинському.Пакунок з речовиною вилучили та відправили на експертизу.

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