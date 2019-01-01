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На Волині затримали харківчанина, який отримав пакунок з канабісом через пошту

На Волині затримали харківчанина, який отримав пакунок з канабісом через пошту
У Володимирі-Волинському затримали чоловіка з пакетом канабісу.

Пакунок він отримав через пошту, – пише БУГ.

У поліції повідомили, що під час патрулювання зупинили на вулиці Князя Василька 27-річного чоловіка і виявили пакет з речовиною схожою на канабіс.

Затриманий виявився жителем міста Харків і останній час мешкав у Володимирі-Волинському.

Пакунок з речовиною вилучили та відправили на експертизу.

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Теги: канабіс, наркотики, Волинь
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