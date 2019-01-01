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Дворічному сину учасника АТО з Волині терміново потрібна допомога

Дворічному сину учасника АТО з Волині терміново потрібна допомога
Дворічному Юрію Богуті – синові учасника АТО з Волині – необхідні кошти на операцію.

Про це просять учасники громадської організації «Ветерани АТО Шацького району», – пише Район.Шацьк.

У хлопчика лікарі виявили кісту елементів сім'яного канатика зліва та призначили операцію на 22 травня. Ускладнюється ситуація ще й станом Юрчика: хлопчик народився недоношеним, його життя лікарі тричі рятували у реанімації після народження. Також дитина має дуже сильну алергію на різноманітні лікарські препарати, тож йому їх дуже важко підібрати. Окрім того, протягом двох років батьки возять Юрчика на обстеження кожних два місяці.

Зараз батько хлопчика – Сергій Богута – перебивається тимчасовими заробітками. До того чоловік більше чотирьох років воював у зоні АТО контрактником. Але після народження сина змушений був покинути службу через те, що дружині була потрібна допомога у догляді за хворобливим сином.

Деякі кошти для побратима вдалося зібрати учасникам АТО Шацького району, проте їх може не вистачити для операції, адже конкретної суми вартості оперативного втручання вінницькі лікарі (саме в цьому обласному центрі лікують Юрчика) не називають. Бійці АТО просять усіх небайдужих допомогти одужати маленькому сину їхнього побратима.

Реквізити: 5168 7573 4097 5707 - Богута Юлія, мама Юрчика

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Теги: допомога, Волинь
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