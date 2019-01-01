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У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» біля дитсадків

У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» біля дитсадків
В обласному центрі Волині просять встановити «лежачі поліцейські» або пішохідні переходи біля дитсадків № 22 (вул. Грабовського, буд. 13Б) та № 23 (вул. Грабовського, буд. 13А) зі сторони переходу до них з бульвару Дружби Народів.

Відповідне прохання на сайти Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала лучанка Юлія Березнюк.

На переконання авторки петиції, цим шляхом діти йдуть до вказаних дитячих садочків та школи № 20. При цьому не вся вулиця добре проглядається пішоходами, є різкий вихід на неї за швейною фабрикою «Котон» та магазином «Солодощі».

«На вказаній ділянці автодороги водії дуже часто перевищують швидкість, що становить небезпеку життю та здоров'ю дітей. Встановлення "лежачих поліцейських" чи хоча б пішохідних переходів підвищить безпеку дітей на дорозі», - йдеться у петиції.

Аби її підписати, лучани мають два тижні від сьогодні, 21 травня.

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Теги: петиція, Луцьк, лежачий поліцейський
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