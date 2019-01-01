У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» біля дитсадків





Відповідне прохання на сайти Юлія Березнюк.



На переконання авторки петиції, цим шляхом діти йдуть до вказаних дитячих садочків та школи № 20. При цьому не вся вулиця добре проглядається пішоходами, є різкий вихід на неї за швейною фабрикою «Котон» та магазином «Солодощі».



«На вказаній ділянці автодороги водії дуже часто перевищують швидкість, що становить небезпеку життю та здоров'ю дітей. Встановлення "лежачих поліцейських" чи хоча б пішохідних переходів підвищить безпеку дітей на дорозі», - йдеться у петиції.



Аби її підписати, лучани мають два тижні від сьогодні, 21 травня.



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