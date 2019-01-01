Волинянина, який хотів придбати талони на бензин, «розвели» шахраї
Сьогодні, 09:48
Мешканець села Березовичі Володимир-Волинського району намагався придбати талони на пальне через інтернет, але потрапив на гачок шахраїв.
Про це пише БУГ.
У поліції повідомили, що 17 травня чоловік оплатив купівлю талонів на бензин. Оголошення знайшов на сайті ОЛХ. Перевів продавцю кошти в сумі 2100 гривень.
Після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а чоловік бажаних талонів на пальне так і не отримав.
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Про це пише БУГ.
У поліції повідомили, що 17 травня чоловік оплатив купівлю талонів на бензин. Оголошення знайшов на сайті ОЛХ. Перевів продавцю кошти в сумі 2100 гривень.
Після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а чоловік бажаних талонів на пальне так і не отримав.
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