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Волинянина, який хотів придбати талони на бензин, «розвели» шахраї

Волинянина, який хотів придбати талони на бензин, «розвели» шахраї
Мешканець села Березовичі Володимир-Волинського району намагався придбати талони на пальне через інтернет, але потрапив на гачок шахраїв.

Про це пише БУГ.

У поліції повідомили, що 17 травня чоловік оплатив купівлю талонів на бензин. Оголошення знайшов на сайті ОЛХ. Перевів продавцю кошти в сумі 2100 гривень.

Після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а чоловік бажаних талонів на пальне так і не отримав.

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Теги: шахрай, Волинь
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