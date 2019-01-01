Волинянина, який хотів придбати талони на бензин, «розвели» шахраї





Про це пише



У поліції повідомили, що 17 травня чоловік оплатив купівлю талонів на бензин. Оголошення знайшов на сайті ОЛХ. Перевів продавцю кошти в сумі 2100 гривень.



Після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а чоловік бажаних талонів на пальне так і не отримав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Березовичі Володимир-Волинського району намагався придбати талони на пальне через інтернет, але потрапив на гачок шахраїв.Про це пише БУГ У поліції повідомили, що 17 травня чоловік оплатив купівлю талонів на бензин. Оголошення знайшов на сайті ОЛХ. Перевів продавцю кошти в сумі 2100 гривень.Після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а чоловік бажаних талонів на пальне так і не отримав.

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