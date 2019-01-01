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У Луцьку відкриють новий супермаркет «Сільпо»

У Луцьку відкриють новий супермаркет «Сільпо»
У вересні у Луцьку готуються відкрити четвертий супермаркет «Сільпо».

Він працюватиме на вулиці Рівненській, 89, - пише Перший з посиланням на Allretail.

Супермаркет запрацює на цокольному поверсі реконструйованого приміщення колишнього торгового центру «Імідж».

Магазин буде відкритий в новому концептуальному стилі. Наразі інформація про пошук персоналу для навчання в новому магазині «Сільпо» в Луцьку вже міститься на інтернет-сервісах з працевлаштування.

Реконструкцію ТЦ «Імідж» в Луцьку почали в 2013 році і планованою датою введення в експлуатацію будівлі був кінець 2015 року, але проект був заморожений на деякий час.

Інші три супермаркети мережі працюють у ЦУМі, РЦ «Промінь» та ТЦ «Слон» у Луцьку.

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Теги: супермаркети, їжа, Луцьк, Сільпо
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