У Луцьку відкриють новий супермаркет «Сільпо»
Сьогодні, 09:53
У вересні у Луцьку готуються відкрити четвертий супермаркет «Сільпо».
Він працюватиме на вулиці Рівненській, 89, - пише Перший з посиланням на Allretail.
Супермаркет запрацює на цокольному поверсі реконструйованого приміщення колишнього торгового центру «Імідж».
Магазин буде відкритий в новому концептуальному стилі. Наразі інформація про пошук персоналу для навчання в новому магазині «Сільпо» в Луцьку вже міститься на інтернет-сервісах з працевлаштування.
Реконструкцію ТЦ «Імідж» в Луцьку почали в 2013 році і планованою датою введення в експлуатацію будівлі був кінець 2015 року, але проект був заморожений на деякий час.
Інші три супермаркети мережі працюють у ЦУМі, РЦ «Промінь» та ТЦ «Слон» у Луцьку.
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Він працюватиме на вулиці Рівненській, 89, - пише Перший з посиланням на Allretail.
Супермаркет запрацює на цокольному поверсі реконструйованого приміщення колишнього торгового центру «Імідж».
Магазин буде відкритий в новому концептуальному стилі. Наразі інформація про пошук персоналу для навчання в новому магазині «Сільпо» в Луцьку вже міститься на інтернет-сервісах з працевлаштування.
Реконструкцію ТЦ «Імідж» в Луцьку почали в 2013 році і планованою датою введення в експлуатацію будівлі був кінець 2015 року, але проект був заморожений на деякий час.
Інші три супермаркети мережі працюють у ЦУМі, РЦ «Промінь» та ТЦ «Слон» у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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