У Луцьку відкриють новий супермаркет «Сільпо»





Він працюватиме на вулиці Рівненській, 89, - пише



Супермаркет запрацює на цокольному поверсі реконструйованого приміщення колишнього торгового центру «Імідж».



Магазин буде відкритий в новому концептуальному стилі. Наразі інформація про пошук персоналу для навчання в новому магазині «Сільпо» в Луцьку вже міститься на інтернет-сервісах з працевлаштування.



Реконструкцію ТЦ «Імідж» в Луцьку почали в 2013 році і планованою датою введення в експлуатацію будівлі був кінець 2015 року, але проект був заморожений на деякий час.



Інші три супермаркети мережі працюють у ЦУМі, РЦ «Промінь» та ТЦ «Слон» у Луцьку.

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