Порошенко за період президентства втратив статус мільярдера

Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.



Про це повідомляє



Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.



Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.



За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.

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