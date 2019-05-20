вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко за період президентства втратив статус мільярдера

Порошенко за період президентства втратив статус мільярдера
П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Економічна правда.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, мільярдер, Рінат Ахметов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинських дорогах – 10 небезпечних ділянок
Сьогодні, 10:15
Пожежа у Луцьку сталася через щиток інтернет-мережі
Сьогодні, 10:15
Порошенко за період президентства втратив статус мільярдера
Сьогодні, 10:01
У Луцьку «на гарячому» спіймали крадія. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Луцьку відкриють новий супермаркет «Сільпо»
Сьогодні, 09:53
Схожі новини
Скільки коштували інавгурації українських президентів Скільки коштували інавгурації українських президентів
20 травень, 22:37
Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» майже 80 жінкам з Волині Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» майже 80 жінкам з Волині
13 травень, 14:13
«З таким Президентом не соромно мати спільну світлину», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про Порошенка «З таким Президентом не соромно мати спільну світлину», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про Порошенка
27 квітень, 17:31
«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО «Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО
23 квітень, 03:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежа у Луцьку сталася через щиток інтернет-мережі
Сьогодні, 10:15
 0
На волинських дорогах – 10 небезпечних ділянок
Сьогодні, 10:15
 0
Порошенко за період президентства втратив статус мільярдера
Сьогодні, 10:01
 0
Мріють стати кравчинями і побачити гори: зворушлива історія «кришталевих» близнят з Волині
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьку «на гарячому» спіймали крадія. ФОТО
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8