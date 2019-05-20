Порошенко за період президентства втратив статус мільярдера
Сьогодні, 10:01
П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Економічна правда.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.
Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.
За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.
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Про це повідомляє Bloomberg, передає Економічна правда.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.
Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.
За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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