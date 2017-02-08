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На волинських дорогах – 10 небезпечних ділянок

На волинських дорогах – 10 небезпечних ділянок
Назвали волинські дороги, де на певних відрізках трапляється найбільше аварій.

Про це інформує УНН.

Загалом на автодорогах державного значення України "Укравтодор" зафіксував 124 ділянки з підвищеною аварійністю. У Волинській області усього налічується 10 небезпечних ділянок.

П'ять із них – на трасі Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін), три – на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне, по одній на трасах Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече і Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ.

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Теги: дороги, аварійність, Волинь
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