Пожежа у Луцьку сталася через щиток інтернет-мережі
Сьогодні, 10:15
У Луцьку на проспекті Молоді сталась пожежа.
Деталі інциденту повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, пожежа трапилась у понеділок, 20 травня.
Як зазначили рятувальники, загорання виникло у під’їзді на четвертому поверсі у щитку інтернет-мережі.
За 7 хвилин на місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які за допомогою апаратів на стисненому повітрі увійшли в задимлену будівлю та о 17:00 ліквідували пожежу.
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Деталі інциденту повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, пожежа трапилась у понеділок, 20 травня.
Як зазначили рятувальники, загорання виникло у під’їзді на четвертому поверсі у щитку інтернет-мережі.
За 7 хвилин на місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які за допомогою апаратів на стисненому повітрі увійшли в задимлену будівлю та о 17:00 ліквідували пожежу.
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