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Пожежа у Луцьку сталася через щиток інтернет-мережі

Пожежа у Луцьку сталася через щиток інтернет-мережі
У Луцьку на проспекті Молоді сталась пожежа.

Деталі інциденту повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, пожежа трапилась у понеділок, 20 травня.

Як зазначили рятувальники, загорання виникло у під’їзді на четвертому поверсі у щитку інтернет-мережі.

За 7 хвилин на місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які за допомогою апаратів на стисненому повітрі увійшли в задимлену будівлю та о 17:00 ліквідували пожежу.

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Теги: пожежа, Луцьк, Волинь
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