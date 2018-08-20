Пожежа у Луцьку сталася через щиток інтернет-мережі





Деталі інциденту повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Нагадаємо, пожежа трапилась у понеділок, 20 травня.



Як зазначили рятувальники, загорання виникло у під’їзді на четвертому поверсі у щитку інтернет-мережі.



За 7 хвилин на місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які за допомогою апаратів на стисненому повітрі увійшли в задимлену будівлю та о 17:00 ліквідували пожежу.



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