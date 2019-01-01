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На Волині горіла суха трава

На Волині горіла суха трава
На території урочища «Острови» Ратнівського району горіли суха трава та чагарники на площі 0,1 гектара.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився 20 травня о 14:50.

На місце події прибули працівники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які швидко приборкали вогонь.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Крім того, рятувальники ліквідували два незначних загорання в селищі Ратне та місті Любомлі.

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, трава
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