На Волині горіла суха трава





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Інцидент трапився 20 травня о 14:50.



На місце події прибули працівники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які швидко приборкали вогонь.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Крім того, рятувальники ліквідували два незначних загорання в селищі Ратне та місті Любомлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території урочища «Острови» Ратнівського району горіли суха трава та чагарники на площі 0,1 гектара.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Інцидент трапився 20 травня о 14:50.На місце події прибули працівники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які швидко приборкали вогонь.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Крім того, рятувальники ліквідували два незначних загорання в селищі Ратне та місті Любомлі.

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