На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 18:16
На території урочища «Острови» Ратнівського району горіли суха трава та чагарники на площі 0,1 гектара.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 20 травня о 14:50.
На місце події прибули працівники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які швидко приборкали вогонь.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Крім того, рятувальники ліквідували два незначних загорання в селищі Ратне та місті Любомлі.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 20 травня о 14:50.
На місце події прибули працівники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які швидко приборкали вогонь.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Крім того, рятувальники ліквідували два незначних загорання в селищі Ратне та місті Любомлі.
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