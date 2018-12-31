У Луцьку затримали п'янючого водія. ВІДЕО
Сьогодні, 10:47
Луцькі патрульні виявили 5 нетверезих водіїв у ніч на 21 травня.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Львівська, Конякіна, Перемоги, - за цими та іншими адресами виявили 5 нетверезих водіїв луцькі патрульні цієї ночі.
«Цей чоловік на відео, якого зупинили близько 2 години ночі, мав у 8 разів перевищену норму алкоголю в крові!» – йдеться у повідомленні.
Тепер, за відповідного рішення суду, йому загрожує штраф понад 10 тисяч гривень і позбавлення права керування.
Від початку року волинські патрульні оформили 338 протоколів за різними частинами ст. 130 КУпАП.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Львівська, Конякіна, Перемоги, - за цими та іншими адресами виявили 5 нетверезих водіїв луцькі патрульні цієї ночі.
«Цей чоловік на відео, якого зупинили близько 2 години ночі, мав у 8 разів перевищену норму алкоголю в крові!» – йдеться у повідомленні.
Тепер, за відповідного рішення суду, йому загрожує штраф понад 10 тисяч гривень і позбавлення права керування.
Від початку року волинські патрульні оформили 338 протоколів за різними частинами ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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