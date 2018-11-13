У селищі на Волині зареєстрували інтернаціональний шлюб
Сьогодні, 12:52
У Любешівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровали шлюб інтернаціональної пари молодят.
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Свої серця на Волині поєднали громадянин Республіки Молдова Георге та громадянка України Вікторія.
"Цих молодят об'єднала любов і бажання спільного щастя, незалежно від того громадянами якої країни вони є. Тож ще раз вітаємо молодят з цією знаменною подією в їхньому житті. Кохайте та будьте коханими", - написали у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
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Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Свої серця на Волині поєднали громадянин Республіки Молдова Георге та громадянка України Вікторія.
"Цих молодят об'єднала любов і бажання спільного щастя, незалежно від того громадянами якої країни вони є. Тож ще раз вітаємо молодят з цією знаменною подією в їхньому житті. Кохайте та будьте коханими", - написали у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
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