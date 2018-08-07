Волинянка стала абсолютним переможцем на Чемпіонаті України з велоспорту

16-19 травня на оновленому Київському велотреку проходив Чемпіонат України серед дорослих та юніорів.Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.Абсолютною чемпіонкою стала, яка виграла спринт, кейрін та командний спринт.Волинська команда в складі Мартинюк Дарини,була третьою серед жінок. Ав складі збірної команди були третіми серед юніорок.Також Дорошенко Юлія була третьою серед жінок у гонці медісон. А Ловінюк Олександра – другою в спринті і командному спринті серед юніорок. Шиманська Ірина була 3 в спринті серед юніорок.А молодша частина команди міста Луцька брала участь в Чемпіонаті України по маунтинбайку, який проходив в місті Рівному теж 16-19 травня. Вони також завоювали 10 медалей.В парній гонці на час наша команда в складіне залишила жодних шансів суперницям і впевнено отримали перемогу, і друга наша команда в складістали третіми.Наступного дня в дисципліні шорт-трек Шишмарьова Олександра була другою, а Валерія Іосенко - незважаючи на прикре падіння під час гонки, проявила мужність і заїхала 3 серед дівчат.був 2 серед юнаків. А в олімпійській дисципліні крос-кантрівиграла золоту медаль, Олександра Шишмарьова срібну.був також другий серед юнаків.Готували всіх спортсменів до змагань Заслужені тренери Українита