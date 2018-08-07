вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка стала абсолютним переможцем на Чемпіонаті України з велоспорту

Волинянка стала абсолютним переможцем на Чемпіонаті України з велоспорту
16-19 травня на оновленому Київському велотреку проходив Чемпіонат України серед дорослих та юніорів.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Абсолютною чемпіонкою стала Мартинюк Дарина, яка виграла спринт, кейрін та командний спринт.

Волинська команда в складі Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Шиманської Ірини і Логвинюк Олександри була третьою серед жінок. А Левченко Богдана і Логвинюк Дарина в складі збірної команди були третіми серед юніорок.

Також Дорошенко Юлія була третьою серед жінок у гонці медісон. А Ловінюк Олександра – другою в спринті і командному спринті серед юніорок. Шиманська Ірина була 3 в спринті серед юніорок.

А молодша частина команди міста Луцька брала участь в Чемпіонаті України по маунтинбайку, який проходив в місті Рівному теж 16-19 травня. Вони також завоювали 10 медалей.

В парній гонці на час наша команда в складі Іосенко Валерії і Шишмарьової Олександри не залишила жодних шансів суперницям і впевнено отримали перемогу, і друга наша команда в складі Войтович Надії і Левченко Уляни стали третіми.

Наступного дня в дисципліні шорт-трек Шишмарьова Олександра була другою, а Валерія Іосенко - незважаючи на прикре падіння під час гонки, проявила мужність і заїхала 3 серед дівчат. Грушецький Владислав був 2 серед юнаків. А в олімпійській дисципліні крос-кантрі Валерія Іосенко виграла золоту медаль, Олександра Шишмарьова срібну. Владислав Грушецький був також другий серед юнаків.

Готували всіх спортсменів до змагань Заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вибори до Верховної Ради призначили на 21 липня
Сьогодні, 19:03
Де у Луцьку не буде світла у середу, 22 травня
Сьогодні, 19:00
Волинянка стала абсолютним переможцем на Чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 18:38
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 18:16
У Луцьку затримали банду викрадачів авто
Сьогодні, 18:09
Схожі новини
Волиняни взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з важкої атлетики Волиняни взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з важкої атлетики
18 травень, 18:49
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
07 серпень, 2018, 08:38
Юні волинянки здобули медалі на боксерському змаганні у Марракеші. ФОТО Юні волинянки здобули медалі на боксерському змаганні у Марракеші. ФОТО
08 червень, 2018, 16:16
«Козацькі розваги» на Волині: сила, витривалість та швидкість «Козацькі розваги» на Волині: сила, витривалість та швидкість
29 травень, 2017, 02:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин вдруге переміг на Кубку світу з кікбоксингу
Сьогодні, 19:40
 0
У Луцьку хочуть декомунізувати декілька вулиць
Сьогодні, 19:26
 0
Вибори до Верховної Ради призначили на 21 липня
Сьогодні, 19:03
 0
Де у Луцьку не буде світла у середу, 22 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинянка стала абсолютним переможцем на Чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8