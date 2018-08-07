Волинянка стала абсолютним переможцем на Чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 18:38
16-19 травня на оновленому Київському велотреку проходив Чемпіонат України серед дорослих та юніорів.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Абсолютною чемпіонкою стала Мартинюк Дарина, яка виграла спринт, кейрін та командний спринт.
Волинська команда в складі Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Шиманської Ірини і Логвинюк Олександри була третьою серед жінок. А Левченко Богдана і Логвинюк Дарина в складі збірної команди були третіми серед юніорок.
Також Дорошенко Юлія була третьою серед жінок у гонці медісон. А Ловінюк Олександра – другою в спринті і командному спринті серед юніорок. Шиманська Ірина була 3 в спринті серед юніорок.
А молодша частина команди міста Луцька брала участь в Чемпіонаті України по маунтинбайку, який проходив в місті Рівному теж 16-19 травня. Вони також завоювали 10 медалей.
В парній гонці на час наша команда в складі Іосенко Валерії і Шишмарьової Олександри не залишила жодних шансів суперницям і впевнено отримали перемогу, і друга наша команда в складі Войтович Надії і Левченко Уляни стали третіми.
Наступного дня в дисципліні шорт-трек Шишмарьова Олександра була другою, а Валерія Іосенко - незважаючи на прикре падіння під час гонки, проявила мужність і заїхала 3 серед дівчат. Грушецький Владислав був 2 серед юнаків. А в олімпійській дисципліні крос-кантрі Валерія Іосенко виграла золоту медаль, Олександра Шишмарьова срібну. Владислав Грушецький був також другий серед юнаків.
Готували всіх спортсменів до змагань Заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.
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Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Абсолютною чемпіонкою стала Мартинюк Дарина, яка виграла спринт, кейрін та командний спринт.
Волинська команда в складі Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Шиманської Ірини і Логвинюк Олександри була третьою серед жінок. А Левченко Богдана і Логвинюк Дарина в складі збірної команди були третіми серед юніорок.
Також Дорошенко Юлія була третьою серед жінок у гонці медісон. А Ловінюк Олександра – другою в спринті і командному спринті серед юніорок. Шиманська Ірина була 3 в спринті серед юніорок.
А молодша частина команди міста Луцька брала участь в Чемпіонаті України по маунтинбайку, який проходив в місті Рівному теж 16-19 травня. Вони також завоювали 10 медалей.
В парній гонці на час наша команда в складі Іосенко Валерії і Шишмарьової Олександри не залишила жодних шансів суперницям і впевнено отримали перемогу, і друга наша команда в складі Войтович Надії і Левченко Уляни стали третіми.
Наступного дня в дисципліні шорт-трек Шишмарьова Олександра була другою, а Валерія Іосенко - незважаючи на прикре падіння під час гонки, проявила мужність і заїхала 3 серед дівчат. Грушецький Владислав був 2 серед юнаків. А в олімпійській дисципліні крос-кантрі Валерія Іосенко виграла золоту медаль, Олександра Шишмарьова срібну. Владислав Грушецький був також другий серед юнаків.
Готували всіх спортсменів до змагань Заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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