У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
Сьогодні, 11:23
У ніч на 21 травня у Києві на проспекті Академіка Глушкова трапилась масштабна автомобільна пожежа.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Влада Антонова у Facebook, пише ТСН.
У повідомленні йдеться, що у дворі багатоповерхівки загорілись Daewoo Lanos та Mercedes. Потім пожежа перекинулась ще на три автівки: Mitsubishi Outlander, BMW X5 та Nissan Micra.
На місце події оперативно прибули пожежники. Тим не менш, Daewoo та Mercedes вигоріли вщент.
У кросовера Mitsubishi вигорів моторний відсік, пошкоджене лакофарбове покриття та салон авто, у BMW та Nissan пошкоджене лакофарбове покриття.
Наразі причини займання встановлюються.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Влада Антонова у Facebook, пише ТСН.
У повідомленні йдеться, що у дворі багатоповерхівки загорілись Daewoo Lanos та Mercedes. Потім пожежа перекинулась ще на три автівки: Mitsubishi Outlander, BMW X5 та Nissan Micra.
На місце події оперативно прибули пожежники. Тим не менш, Daewoo та Mercedes вигоріли вщент.
У кросовера Mitsubishi вигорів моторний відсік, пошкоджене лакофарбове покриття та салон авто, у BMW та Nissan пошкоджене лакофарбове покриття.
Наразі причини займання встановлюються.
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