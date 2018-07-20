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У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок

У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У ніч на 21 травня у Києві на проспекті Академіка Глушкова трапилась масштабна автомобільна пожежа.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Влада Антонова у Facebook, пише ТСН.

У повідомленні йдеться, що у дворі багатоповерхівки загорілись Daewoo Lanos та Mercedes. Потім пожежа перекинулась ще на три автівки: Mitsubishi Outlander, BMW X5 та Nissan Micra.

На місце події оперативно прибули пожежники. Тим не менш, Daewoo та Mercedes вигоріли вщент.

У кросовера Mitsubishi вигорів моторний відсік, пошкоджене лакофарбове покриття та салон авто, у BMW та Nissan пошкоджене лакофарбове покриття.

Наразі причини займання встановлюються.
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок
У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок

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Теги: пожежа, Київ, авто
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