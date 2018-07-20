У Києві – масштабна пожежа: згоріло п'ять автівок





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Влада Антонова у Facebook, пише



У повідомленні йдеться, що у дворі багатоповерхівки загорілись Daewoo Lanos та Mercedes. Потім пожежа перекинулась ще на три автівки: Mitsubishi Outlander, BMW X5 та Nissan Micra.



На місце події оперативно прибули пожежники. Тим не менш, Daewoo та Mercedes вигоріли вщент.



У кросовера Mitsubishi вигорів моторний відсік, пошкоджене лакофарбове покриття та салон авто, у BMW та Nissan пошкоджене лакофарбове покриття.



Наразі причини займання встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 21 травня у Києві на проспекті Академіка Глушкова трапилась масштабна автомобільна пожежа.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Влада Антонова у Facebook, пише ТСН У повідомленні йдеться, що у дворі багатоповерхівки загорілись Daewoo Lanos та Mercedes. Потім пожежа перекинулась ще на три автівки: Mitsubishi Outlander, BMW X5 та Nissan Micra.На місце події оперативно прибули пожежники. Тим не менш, Daewoo та Mercedes вигоріли вщент.У кросовера Mitsubishi вигорів моторний відсік, пошкоджене лакофарбове покриття та салон авто, у BMW та Nissan пошкоджене лакофарбове покриття.Наразі причини займання встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію