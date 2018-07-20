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У місті на Волині водійка збила п'яного велосипедиста

У місті на Волині водійка збила п'яного велосипедиста
У Ківерцях автомобіль «Hundai Tucson» зіткнувся з велосипедистом.

Аварія трапилася 20 травня близько 11 години, інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебувала 19-річна місцева жителька. Поліцейські попередньо встановили, що велосипедист, 40-річний житель райцентру, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: аварія, ДТП, велосипедист
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