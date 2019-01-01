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На Волині водій Saab збив двох підлітків

На Волині водій Saab збив двох підлітків
На вулиці Незалежності в райцентрі Торчин автомобіль Saab збив двох пішоходів.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 20 травня, близько четвертої години. За кермом автомобіля перебував 27-річний житель Луцького району.

Поліцейські попередньо встановили, що водій, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки й під час руху заднім ходом допустив наїзд на 16-річну та 14-річну місцевих мешканок.

Потерпілих госпіталізували.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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