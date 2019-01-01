На Волині водій Saab збив двох підлітків





Про це повідомили у



Дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 20 травня, близько четвертої години. За кермом автомобіля перебував 27-річний житель Луцького району.



Поліцейські попередньо встановили, що водій, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки й під час руху заднім ходом допустив наїзд на 16-річну та 14-річну місцевих мешканок.



Потерпілих госпіталізували.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.

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