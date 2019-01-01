З початку року на Волині в аваріях загинуло п'ятеро дітей
Сьогодні, 15:10
На Волині протягом січня-квітня 2019 року в аваріях загинуло п'ятеро дітей.
Про це свідчить аналіз, здійснений протягом першого кварталу 2019 року, щодо стану аварійності на дорогах України, пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Найпоширеніші види автопригод – зіткнення, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на перешкоду.
Люди найчастіше гинуть при наїзді на пішоходів та зіткненні. Так, унаслідок ДТП за участю пішоходів загинуло 347 людей.
Головні ж причини аварій – порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані.
За участю дітей сталось 1 017 аварій, в яких загинуло 38 дітей (5 з них на Волині), ще 933 дитини отримали травми.
Вражає статистика щодо нетверезих водіїв: протягом січня-квітня з їх вини сталось понад 1 400 аварій, в яких 382 особи травмовано та 122 – загинуло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчить аналіз, здійснений протягом першого кварталу 2019 року, щодо стану аварійності на дорогах України, пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Найпоширеніші види автопригод – зіткнення, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на перешкоду.
Люди найчастіше гинуть при наїзді на пішоходів та зіткненні. Так, унаслідок ДТП за участю пішоходів загинуло 347 людей.
Головні ж причини аварій – порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані.
За участю дітей сталось 1 017 аварій, в яких загинуло 38 дітей (5 з них на Волині), ще 933 дитини отримали травми.
Вражає статистика щодо нетверезих водіїв: протягом січня-квітня з їх вини сталось понад 1 400 аварій, в яких 382 особи травмовано та 122 – загинуло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин, якого декілька днів розшукувала родина, знайшовся
Сьогодні, 15:55
Штормове попередження: у Волинській області прогнозують грози
Сьогодні, 15:36
З початку року на Волині в аваріях загинуло п'ятеро дітей
Сьогодні, 15:10
У WEST AUTO HUB - новий відеоблог*
Сьогодні, 14:55
Розповіли, як у Луцьку можна виграти 10 тисяч доларів у телешоу
Сьогодні, 14:54