З початку року на Волині в аваріях загинуло п'ятеро дітей

На Волині протягом січня-квітня 2019 року в аваріях загинуло п'ятеро дітей.Про це свідчить аналіз, здійснений протягом першого кварталу 2019 року, щодо стану аварійності на дорогах України, пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.Найпоширеніші види автопригод – зіткнення, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на перешкоду.Люди найчастіше гинуть при наїзді на пішоходів та зіткненні. Так, унаслідок ДТП за участю пішоходів загинуло 347 людей.Головні ж причини аварій – порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані.За участю дітей сталось 1 017 аварій, в яких загинуло 38 дітей (5 з них на Волині), ще 933 дитини отримали травми.Вражає статистика щодо нетверезих водіїв: протягом січня-квітня з їх вини сталось понад 1 400 аварій, в яких 382 особи травмовано та 122 – загинуло.