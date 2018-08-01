У Луцьку хочуть декомунізувати декілька вулиць
Сьогодні, 19:26
У Луцьку говорили про перейменування п'яти вулиць.
Про це йшлося під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міста 21 травня, пишуть Волинські Новини.
П’ять вулиць у місті, що підпадають під закон про декомунізацію, досі не перейменовані, тож, щоб надалі не порушувати закон, пропонували винести питання про перейменування вулиць на розгляд депутатів під час червневої сесії міськради.
Так, раніше пропонували назвати вулицю Боженка Магістральною, Говорова – перейменувати на Павла Чубинського, Нікішева – на Михайла Вербицького, Ярощука – на Святого Миколая, Федорова – на Воїнів-добровольців.
Член комісії Павло Данильчук пропонував перейменувати вулицю Ярощука у центрі міста на честь архітектора Сергія Тимошенка, який проектував цю вулицю. Члени комісії погодилися з цією пропозицією.
Отже, на червневе засідання міськради планують винести п’ять окремих проектів рішень щодо перейменування вказаних вулиць.
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Про це йшлося під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міста 21 травня, пишуть Волинські Новини.
П’ять вулиць у місті, що підпадають під закон про декомунізацію, досі не перейменовані, тож, щоб надалі не порушувати закон, пропонували винести питання про перейменування вулиць на розгляд депутатів під час червневої сесії міськради.
Так, раніше пропонували назвати вулицю Боженка Магістральною, Говорова – перейменувати на Павла Чубинського, Нікішева – на Михайла Вербицького, Ярощука – на Святого Миколая, Федорова – на Воїнів-добровольців.
Член комісії Павло Данильчук пропонував перейменувати вулицю Ярощука у центрі міста на честь архітектора Сергія Тимошенка, який проектував цю вулицю. Члени комісії погодилися з цією пропозицією.
Отже, на червневе засідання міськради планують винести п’ять окремих проектів рішень щодо перейменування вказаних вулиць.
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