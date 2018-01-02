«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Сьогодні, 12:33
Шістнадцятирічні близнята Богдана та Дарина із багатодітної родини Струків з Любешівщини потребують допомоги. У дівчаток – рідкісна хвороба, яку у народі називають «кришталевою». У них – ламкі кісточки, маленькі ніжки і велика вірогідність того, що кожне забиття вартуватиме їм місяців реабілітації, а то й взагалі життя.
Наразі сестри можуть пересуватися лише на милицях, але клініка у Німеччині може подарувати їм шанс ходити без них.
Мама дівчаток Ніна Іванівна згадує, що вже на терміні шести місяців їй сказали, що у донечок – деформація ніжок, тоді ж і запропонували перервати вагітність. Родина Струків навіть не обдумувала такий крок і вирішила довірити життя своїх ще ненароджених дітей Богові.
Лікарі не давали жодних позитивних прогнозів і попереджали, що діти й взагалі можуть залишитися лежачими, але все склалося інакше. Десь у півтора року дівчатка почали робити свої перші кроки. Згодом Дарина і Богдана пристосувалися до життя із милицями, тепер «не ходять, а бігають», – жартує Ніна Іванівна.
Тато Михайло Струк каже, що їхнє дитинство було важким: «Дуже часто були переломи, лежали і на витяжках, і у гіпсах. До 6 класу носили на руках, як кудись потрібно піти, бо пересуватися самостійно не могли, стояли тільки біля якоїсь опори», – згадує чоловік.
До дев’ятого класу сестри навчалися вдома, індивідуально, згодом обидвоє вирішили піти до школи. Зараз вони вже закінчують десятий клас і жодних неприємних ситуація не виникало, але, коли Струки віддавали дівчаток до колективу, то дуже хвилювалися.
У школі розповіли, що більшу схильність сестри мають до гуманітарних наук, їм подобається реалізовувати себе через творчість. Більше того, дівчата захоплюються фотографією і не можуть прожити ні дня, щоб не зробити якийсь гарний кадр. Сестри дуже люблять в’язати і навіть одягають власні вироби, а вдома розмалювали у квіти колодязь до Пасхи.
Найбільша мрія сестер – скласти ЗНО і вступити до училища.
Минулого року Ніна Іванівна разом із Богданкою лежали в лікарні у Києві, але за два тижні лікарі так і не вирішили, як їм зарадити. Тоді батьки і почали шукати інше місце, бо стан дівчат щодня стає гіршим, а ніжки деформуються ще більше. Через знайомих дізналися про клініку у Німеччині, яка готова взятися за сестер.
Разом для Дарини і Богдани потрібно на операції, яких має бути по 4 на кожну, орієнтовно 160 тисяч євро. Для родини Струків ця сума просто непідйомна, а поки не зберуть всієї, то там за них не візьмуться, бо, якщо зроблять перші операції, а на інші коштів не буде, то діти мають ризик узагалі залитися лежачими.
Наразі сім’я має тільки 1/4 всієї суми, а часу обмаль. Щодня стан погіршується, а з ним і зменшуються шанси сестер на життя без милиць.
«Ми дуже хочемо жити», – запевняє кожна із сестер впродовж усієї розмови. Тож дівчата та їхня сім'я сподіваються, що люди, небайдужі до чужого нещастя, подарують їм такий шанс.
Реквізити: Банк одержувача ПриватБанк
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПО 14360570.
№ картки 5168757394264784 (Струк Ніна Іванівна).
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Наразі сестри можуть пересуватися лише на милицях, але клініка у Німеччині може подарувати їм шанс ходити без них.
Мама дівчаток Ніна Іванівна згадує, що вже на терміні шести місяців їй сказали, що у донечок – деформація ніжок, тоді ж і запропонували перервати вагітність. Родина Струків навіть не обдумувала такий крок і вирішила довірити життя своїх ще ненароджених дітей Богові.
Лікарі не давали жодних позитивних прогнозів і попереджали, що діти й взагалі можуть залишитися лежачими, але все склалося інакше. Десь у півтора року дівчатка почали робити свої перші кроки. Згодом Дарина і Богдана пристосувалися до життя із милицями, тепер «не ходять, а бігають», – жартує Ніна Іванівна.
Тато Михайло Струк каже, що їхнє дитинство було важким: «Дуже часто були переломи, лежали і на витяжках, і у гіпсах. До 6 класу носили на руках, як кудись потрібно піти, бо пересуватися самостійно не могли, стояли тільки біля якоїсь опори», – згадує чоловік.
До дев’ятого класу сестри навчалися вдома, індивідуально, згодом обидвоє вирішили піти до школи. Зараз вони вже закінчують десятий клас і жодних неприємних ситуація не виникало, але, коли Струки віддавали дівчаток до колективу, то дуже хвилювалися.
У школі розповіли, що більшу схильність сестри мають до гуманітарних наук, їм подобається реалізовувати себе через творчість. Більше того, дівчата захоплюються фотографією і не можуть прожити ні дня, щоб не зробити якийсь гарний кадр. Сестри дуже люблять в’язати і навіть одягають власні вироби, а вдома розмалювали у квіти колодязь до Пасхи.
Найбільша мрія сестер – скласти ЗНО і вступити до училища.
Минулого року Ніна Іванівна разом із Богданкою лежали в лікарні у Києві, але за два тижні лікарі так і не вирішили, як їм зарадити. Тоді батьки і почали шукати інше місце, бо стан дівчат щодня стає гіршим, а ніжки деформуються ще більше. Через знайомих дізналися про клініку у Німеччині, яка готова взятися за сестер.
Разом для Дарини і Богдани потрібно на операції, яких має бути по 4 на кожну, орієнтовно 160 тисяч євро. Для родини Струків ця сума просто непідйомна, а поки не зберуть всієї, то там за них не візьмуться, бо, якщо зроблять перші операції, а на інші коштів не буде, то діти мають ризик узагалі залитися лежачими.
Наразі сім’я має тільки 1/4 всієї суми, а часу обмаль. Щодня стан погіршується, а з ним і зменшуються шанси сестер на життя без милиць.
«Ми дуже хочемо жити», – запевняє кожна із сестер впродовж усієї розмови. Тож дівчата та їхня сім'я сподіваються, що люди, небайдужі до чужого нещастя, подарують їм такий шанс.
Реквізити: Банк одержувача ПриватБанк
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПО 14360570.
№ картки 5168757394264784 (Струк Ніна Іванівна).
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