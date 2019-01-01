вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції

Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції
Затримали підприємця з Волині, який намагався підкупити начальника одного з відділів управління захисту економіки у Волинській області ДЗЕ НП України.

Його упіймали 20 травня, інформує військова прокуратура Західного регіону України.

Хабар у розмірі 5000 доларів США призначався за припинення документування протиправної діяльності підприємця в сфері здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Після передачі вказаних коштів, у ході проведення огляду місця події, всю суму виявили та вилучили у повному обсязі. Хабародавця-підприємця затримали.

Наразі проводять першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні злочину та звернення до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу.
Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції
Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції
Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, поліцейський, підприємець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще три релігійні громади на Волині офіційно перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 12:58
У селищі на Волині зареєстрували інтернаціональний шлюб
Сьогодні, 12:52
Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції
Сьогодні, 12:34
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Сьогодні, 12:33
У місті на Волині – нова святкова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
08 квітень, 18:34
Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО
08 квітень, 17:12
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
20 березень, 13:45
Посадовець РДА на Волині погорів на хабарі від підприємця. ФОТО Посадовець РДА на Волині погорів на хабарі від підприємця. ФОТО
16 лютий, 02:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зник лучанин: родина благає допомогти в пошуку
Сьогодні, 13:44
 0
Борги волинян за газ зросли майже удвічі
Сьогодні, 13:36
 0
У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
У Луцьку чоловік впав під тролейбус
Сьогодні, 13:15
 0
Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8