Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції

Затримали підприємця з Волині, який намагався підкупити начальника одного з відділів управління захисту економіки у Волинській області ДЗЕ НП України.Його упіймали 20 травня, інформує військова прокуратура Західного регіону України.Хабар у розмірі 5000 доларів США призначався за припинення документування протиправної діяльності підприємця в сфері здійснення публічних закупівель за державні кошти.Після передачі вказаних коштів, у ході проведення огляду місця події, всю суму виявили та вилучили у повному обсязі. Хабародавця-підприємця затримали.Наразі проводять першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні злочину та звернення до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу.