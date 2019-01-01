Підприємець з Волині намагався всунути 5000 доларів хабара посадовцю Нацполіції
Сьогодні, 12:34
Затримали підприємця з Волині, який намагався підкупити начальника одного з відділів управління захисту економіки у Волинській області ДЗЕ НП України.
Його упіймали 20 травня, інформує військова прокуратура Західного регіону України.
Хабар у розмірі 5000 доларів США призначався за припинення документування протиправної діяльності підприємця в сфері здійснення публічних закупівель за державні кошти.
Після передачі вказаних коштів, у ході проведення огляду місця події, всю суму виявили та вилучили у повному обсязі. Хабародавця-підприємця затримали.
Наразі проводять першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні злочину та звернення до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу.
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Його упіймали 20 травня, інформує військова прокуратура Західного регіону України.
Хабар у розмірі 5000 доларів США призначався за припинення документування протиправної діяльності підприємця в сфері здійснення публічних закупівель за державні кошти.
Після передачі вказаних коштів, у ході проведення огляду місця події, всю суму виявили та вилучили у повному обсязі. Хабародавця-підприємця затримали.
Наразі проводять першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні злочину та звернення до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу.
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