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Ще три релігійні громади на Волині офіційно перейшли до ПЦУ

Ще три релігійні громади на Волині офіційно перейшли до ПЦУ
Повідомили, які громади звернулися із проханням про приєднання до Православої церквою України.

Про це інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

За інформацією канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, вийшли з Московського Патріархату і влилися в ПЦУ парафії сіл Антонівка і Широке Горохівського та Четвертня Маневицького районів.

Отож, після вручення Вселенським Патріархом Томосу про визнання автокефалії ПЦУ Волинська єпархія збільшилася на 75 громад і 13 священиків.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).

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Теги: ПЦУ, Волинь, Антонівка, Четвертня
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