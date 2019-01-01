Ще три релігійні громади на Волині офіційно перейшли до ПЦУ





Про це інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.



За інформацією канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, вийшли з Московського Патріархату і влилися в ПЦУ парафії сіл Антонівка і Широке Горохівського та Четвертня Маневицького районів.



Отож, після вручення Вселенським Патріархом Томосу про визнання автокефалії ПЦУ Волинська єпархія збільшилася на 75 громад і 13 священиків.



Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).

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