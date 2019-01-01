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Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*

Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*
Від 20 травня, на арені розваг «GeneratorCity» – нові ролики торгової марки Rollerblade, одного з провідних світових виробників спортивного спорядження.

На арені постійно дбають про Ваш комфорт та зручність, тому постійно оновлюємо ролики для катання та спорядження.

«Запрошуємо Вас відпочивати активно на арені розваг GeneratorCity та випробувати новенькі Rollerblade!

Ми відкриті щодня за адресою: вул. Сухомлинсього 1, ТРЦ «ПортCity», 2-й поверх, з 10:00 до 22:00», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*
Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*
Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*

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Теги: ПортCity
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