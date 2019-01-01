Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*
Сьогодні, 13:12
Від 20 травня, на арені розваг «GeneratorCity» – нові ролики торгової марки Rollerblade, одного з провідних світових виробників спортивного спорядження.
На арені постійно дбають про Ваш комфорт та зручність, тому постійно оновлюємо ролики для катання та спорядження.
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«Запрошуємо Вас відпочивати активно на арені розваг GeneratorCity та випробувати новенькі Rollerblade!
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Ми відкриті щодня за адресою: вул. Сухомлинсього 1, ТРЦ «ПортCity», 2-й поверх, з 10:00 до 22:00», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
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На арені постійно дбають про Ваш комфорт та зручність, тому постійно оновлюємо ролики для катання та спорядження.
⠀
«Запрошуємо Вас відпочивати активно на арені розваг GeneratorCity та випробувати новенькі Rollerblade!
⠀
Ми відкриті щодня за адресою: вул. Сухомлинсього 1, ТРЦ «ПортCity», 2-й поверх, з 10:00 до 22:00», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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