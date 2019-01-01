Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*





На арені постійно дбають про Ваш комфорт та зручність, тому постійно оновлюємо ролики для катання та спорядження.

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«Запрошуємо Вас відпочивати активно на арені розваг GeneratorCity та випробувати новенькі Rollerblade!

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Ми відкриті щодня за адресою: вул. Сухомлинсього 1, ТРЦ «ПортCity», 2-й поверх, з 10:00 до 22:00», – пишуть у прес-службі ТРЦ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 20 травня, на арені розваг «GeneratorCity» – нові ролики торгової марки Rollerblade, одного з провідних світових виробників спортивного спорядження.На арені постійно дбають про Ваш комфорт та зручність, тому постійно оновлюємо ролики для катання та спорядження.«Запрошуємо Вас відпочивати активно на арені розваг GeneratorCity та випробувати новенькі Rollerblade!Ми відкриті щодня за адресою: вул. Сухомлинсього 1, ТРЦ «ПортCity», 2-й поверх, з 10:00 до 22:00», – пишуть у прес-службі ТРЦ.

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