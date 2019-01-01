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У волинському місті горіли гаражі. ФОТО

У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
У Любомлі на вулиці Дружби виникла пожежа в гаражах.

Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, пише Кордон.

Інцидент трапився у понеділок, 20 травня.

На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Внаслідок пожежі знищено два електролічильники, дві електрощитові, 30 метрів електропроводки.

Пошкоджені 4 кв.м. шиферної покрівлі, 1 кв.м. сайдингу, 2 кв.м. дерев'яної обрешітки.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
У волинському місті горіли гаражі. ФОТО

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Теги: пожежа, гараж, Любомль
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