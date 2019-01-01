У волинському місті горіли гаражі. ФОТО





Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, пише



Інцидент трапився у понеділок, 20 травня.



На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Внаслідок пожежі знищено два електролічильники, дві електрощитові, 30 метрів електропроводки.



Пошкоджені 4 кв.м. шиферної покрівлі, 1 кв.м. сайдингу, 2 кв.м. дерев'яної обрешітки.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на вулиці Дружби виникла пожежа в гаражах.Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, пише Кордон Інцидент трапився у понеділок, 20 травня.На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Внаслідок пожежі знищено два електролічильники, дві електрощитові, 30 метрів електропроводки.Пошкоджені 4 кв.м. шиферної покрівлі, 1 кв.м. сайдингу, 2 кв.м. дерев'яної обрешітки.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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