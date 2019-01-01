У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
Сьогодні, 13:24
У Любомлі на вулиці Дружби виникла пожежа в гаражах.
Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, пише Кордон.
Інцидент трапився у понеділок, 20 травня.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Внаслідок пожежі знищено два електролічильники, дві електрощитові, 30 метрів електропроводки.
Пошкоджені 4 кв.м. шиферної покрівлі, 1 кв.м. сайдингу, 2 кв.м. дерев'яної обрешітки.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, пише Кордон.
Інцидент трапився у понеділок, 20 травня.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Внаслідок пожежі знищено два електролічильники, дві електрощитові, 30 метрів електропроводки.
Пошкоджені 4 кв.м. шиферної покрівлі, 1 кв.м. сайдингу, 2 кв.м. дерев'яної обрешітки.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Борги волинян за газ зросли майже удвічі
Сьогодні, 13:36
У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
Сьогодні, 13:24
У Луцьку чоловік впав під тролейбус
Сьогодні, 13:15
Арена розваг «GeneratorCity» поповнилась новими роликами*
Сьогодні, 13:12
Ще три релігійні громади на Волині офіційно перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 12:58