Збірна Волинської області перемогла на Чемпіонаті України з рукопашного бою

Чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів 2019року, що проходив у Києві 17 – 20 травня, завершився перемогою збірної команди Волинської області.Про це повідомили у прес-службі ВРФРБ «РУБІЖ»Представництво зазначеного чемпіонату склали близько 800 спортсменів команди 20 областей України та міста Києва.Поєдинки традиційно відбувались у двох розділах (контактах): «легкий» (дозволено лише ударна техніка із зупинкою часу) та «дозований» (можна використовувати увесь наявний арсенал ударної та кидкової техніки, а також больові та задушливі прийоми).Збірну Волинської області на даному Чемпіонаті України представляли«бійці» Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», Волинського регіонального клубу рукопашного бою «Інсайт» та Волинської регіональної федерації рукопашного бою «РУБІЖ».Надзвичайно висока та чисельна конкуренція серед юних рукопашниківнашої держави не дозволила всім Волинським спортсменам досягнутип’єдесталу пошани, але стала потужним джерелом збагачення їх бійцівського досвіду, загартування волі та характеру.В особистому заліку окремих віко-вагових категорій у розділі «легкий контакт» бронзовими призерами Чемпіонату України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів 2019 року стали:(ВОСК «Магістр»),(ВРКРБ «Інсайт), а срібну нагороду виборов Кравчук Віктор (ВОСК «Магістр»).У розділі ж «дозований контакт» третю сходинку п’єдесталу посіли:(ВОСК «Магістр»),(ВРКРБ «Інсайт»); срібні нагороди Чемпіонату здобули:(ВРКРБ «Інсайт»),(ВРФРБ «РУБІЖ»), а Чемпіонами України з рукопашного бою стали:(всі ВОСК «Магістр») та(ВРФРБ «РУБІЖ»).Також, рішенням головної суддівської колегії спеціальним кубком занайкращу техніку нагородили(ВОСК «Магістр»).В командному ж заліку місця розподілилися наступним чином: 3загальнокомандне місце посіла збірна Київської області, друге –Дніпропетровської області, а перше командне місце виборола збірнаВолинської області.Слід зазначити, що почесний кубок із першим загальнокомандним місцем на Чемпіонаті України з рукопашного бою за всю спортивну історію Волині вперше приїхав до міста Луцька.