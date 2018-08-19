Збірна Волинської області перемогла на Чемпіонаті України з рукопашного бою
Сьогодні, 20:26
Чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів 2019
року, що проходив у Києві 17 – 20 травня, завершився перемогою збірної команди Волинської області.
Про це повідомили у прес-службі ВРФРБ «РУБІЖ»
Представництво зазначеного чемпіонату склали близько 800 спортсменів команди 20 областей України та міста Києва.
Поєдинки традиційно відбувались у двох розділах (контактах): «легкий» (дозволено лише ударна техніка із зупинкою часу) та «дозований» (можна використовувати увесь наявний арсенал ударної та кидкової техніки, а також больові та задушливі прийоми).
Збірну Волинської області на даному Чемпіонаті України представляли
«бійці» Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», Волинського регіонального клубу рукопашного бою «Інсайт» та Волинської регіональної федерації рукопашного бою «РУБІЖ».
Надзвичайно висока та чисельна конкуренція серед юних рукопашників
нашої держави не дозволила всім Волинським спортсменам досягнути
п’єдесталу пошани, але стала потужним джерелом збагачення їх бійцівського досвіду, загартування волі та характеру.
В особистому заліку окремих віко-вагових категорій у розділі «легкий контакт» бронзовими призерами Чемпіонату України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів 2019 року стали: Кравчук Віктор, Ковальчук Михайло (ВОСК «Магістр»), Максим Богульський, Олексій Будкін (ВРКРБ «Інсайт), а срібну нагороду виборов Кравчук Віктор (ВОСК «Магістр»).
У розділі ж «дозований контакт» третю сходинку п’єдесталу посіли:
Солонінка Максим, Солонінка Михайло (ВОСК «Магістр»), Максим Притолюк, Павло Бичук, Галяс Микола (ВРКРБ «Інсайт»); срібні нагороди Чемпіонату здобули: Будкін Олексій (ВРКРБ «Інсайт»), Падко Едвард, Дячук Іван (ВРФРБ «РУБІЖ»), а Чемпіонами України з рукопашного бою стали: Кравчук Віктор, Іовенко Владислав, Гончарук Захар, Михайло Ковальчук (всі ВОСК «Магістр») та Ярош Роман (ВРФРБ «РУБІЖ»).
Також, рішенням головної суддівської колегії спеціальним кубком за
найкращу техніку нагородили Гончарука Захара (ВОСК «Магістр»).
В командному ж заліку місця розподілилися наступним чином: 3
загальнокомандне місце посіла збірна Київської області, друге –
Дніпропетровської області, а перше командне місце виборола збірна
Волинської області.
Слід зазначити, що почесний кубок із першим загальнокомандним місцем на Чемпіонаті України з рукопашного бою за всю спортивну історію Волині вперше приїхав до міста Луцька.
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року, що проходив у Києві 17 – 20 травня, завершився перемогою збірної команди Волинської області.
Про це повідомили у прес-службі ВРФРБ «РУБІЖ»
Представництво зазначеного чемпіонату склали близько 800 спортсменів команди 20 областей України та міста Києва.
Поєдинки традиційно відбувались у двох розділах (контактах): «легкий» (дозволено лише ударна техніка із зупинкою часу) та «дозований» (можна використовувати увесь наявний арсенал ударної та кидкової техніки, а також больові та задушливі прийоми).
Збірну Волинської області на даному Чемпіонаті України представляли
«бійці» Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», Волинського регіонального клубу рукопашного бою «Інсайт» та Волинської регіональної федерації рукопашного бою «РУБІЖ».
Надзвичайно висока та чисельна конкуренція серед юних рукопашників
нашої держави не дозволила всім Волинським спортсменам досягнути
п’єдесталу пошани, але стала потужним джерелом збагачення їх бійцівського досвіду, загартування волі та характеру.
В особистому заліку окремих віко-вагових категорій у розділі «легкий контакт» бронзовими призерами Чемпіонату України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів 2019 року стали: Кравчук Віктор, Ковальчук Михайло (ВОСК «Магістр»), Максим Богульський, Олексій Будкін (ВРКРБ «Інсайт), а срібну нагороду виборов Кравчук Віктор (ВОСК «Магістр»).
У розділі ж «дозований контакт» третю сходинку п’єдесталу посіли:
Солонінка Максим, Солонінка Михайло (ВОСК «Магістр»), Максим Притолюк, Павло Бичук, Галяс Микола (ВРКРБ «Інсайт»); срібні нагороди Чемпіонату здобули: Будкін Олексій (ВРКРБ «Інсайт»), Падко Едвард, Дячук Іван (ВРФРБ «РУБІЖ»), а Чемпіонами України з рукопашного бою стали: Кравчук Віктор, Іовенко Владислав, Гончарук Захар, Михайло Ковальчук (всі ВОСК «Магістр») та Ярош Роман (ВРФРБ «РУБІЖ»).
Також, рішенням головної суддівської колегії спеціальним кубком за
найкращу техніку нагородили Гончарука Захара (ВОСК «Магістр»).
В командному ж заліку місця розподілилися наступним чином: 3
загальнокомандне місце посіла збірна Київської області, друге –
Дніпропетровської області, а перше командне місце виборола збірна
Волинської області.
Слід зазначити, що почесний кубок із першим загальнокомандним місцем на Чемпіонаті України з рукопашного бою за всю спортивну історію Волині вперше приїхав до міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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