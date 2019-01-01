Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Сьогодні, 14:05
Популярну бруківку «Цеглинка» сірого кольору від луцької торгової марки Le Bruk продають зі знижкою 15%.
Про це пише Перший.
«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Ігор Констанкевич.
Товщина плитки – 6 сантиметрів і вона витримує навантаження легкового транспорту.
Базова ціна – 199 гривень за квадратний метр, а на час акції – 169 гривень.
До слова, плиткою «Цеглинка» від Le Bruk викладена головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Для «вишитого» орнаменту тут використали сіру та червону бруківку.
На усю бруківку Le Bruk надається гарантія на п’ять років.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Яку та за скільки: де купити бруківку у Луцьку. ФОТО
Якщо ви хочете придбати бруківку, звертайтесь до виробника Le Bruk
Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.
Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/
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Про це пише Перший.
«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Ігор Констанкевич.
Товщина плитки – 6 сантиметрів і вона витримує навантаження легкового транспорту.
Базова ціна – 199 гривень за квадратний метр, а на час акції – 169 гривень.
До слова, плиткою «Цеглинка» від Le Bruk викладена головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Для «вишитого» орнаменту тут використали сіру та червону бруківку.
На усю бруківку Le Bruk надається гарантія на п’ять років.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Яку та за скільки: де купити бруківку у Луцьку. ФОТО
Якщо ви хочете придбати бруківку, звертайтесь до виробника Le Bruk
Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.
Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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