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Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*

Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Популярну бруківку «Цеглинка» сірого кольору від луцької торгової марки Le Bruk продають зі знижкою 15%.

Про це пише Перший.

«Ця бруківка є універсальною, її можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також і для подвір’я біля приватних будинків», – розповідає начальник виробництва Ігор Констанкевич.

Товщина плитки – 6 сантиметрів і вона витримує навантаження легкового транспорту.

Базова ціна – 199 гривень за квадратний метр, а на час акції – 169 гривень.

До слова, плиткою «Цеглинка» від Le Bruk викладена головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Для «вишитого» орнаменту тут використали сіру та червону бруківку.

На усю бруківку Le Bruk надається гарантія на п’ять років.

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Якщо ви хочете придбати бруківку, звертайтесь до виробника Le Bruk

Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12

Телефон: 067 334 1112, 050 678 82 55.

Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/

Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*

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Теги: бруківка
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