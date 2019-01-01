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Відомо, за що підприємець у Луцьку давав 5 тисяч доларів хабара посадовцю Нацполіції

Відомо, за що підприємець у Луцьку давав 5 тисяч доларів хабара посадовцю Нацполіції
У Луцьку затримали підприємця за спробу підкупу працівника Управління захисту економіки. Наразі ж відомо, за що саме підприємець пропонував чималий хабар.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Відомо, що підприємець став переможцем конкурсних торгів на поставку продукції до державних установ.

Проте згодом встановили, що його продукція не відповідала нормам якості, зазначеним у тендері. Крім того, вартість такої продукції була значно нижчою. Наразі за викритими оперативниками правопорушеннями проводять досудове розслідування.

З метою уникнення відповідальності підприємець звернувся до керівника відділу управління захисту економіки з «діловою» пропозицією. За припинення проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні та подальше його закриття запропонував 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Підприємця затримали «на гарячому».

Як вже повідомляли, за цим фактом військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону відкрила кримінальне провадження .
Вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу.

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Теги: хабар, управління захисту економіки, Луцьк
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