У Зеленського назвали найбільш прийнятну дату парламентських виборів

Володимира Зеленського вважають, що 21 липня є найбільш допустимою датою проведення позачергових парламентських виборів.



Про це журналістам після консультацій глави держави з керівництвом Верховної Ради і лідерами депутатських фракцій повідомив радник Зеленського Андрій Богдан, повідомляє



"Ми бачимо для себе найбільш допустимою датою проведення голосування 21 липня 2019 року. На сьогодні йдуть ще консультації з Центральною виборчою комісією щодо процедур самих виборів, і можливо буде прийнято рішення про звернення до Голови Верховної Ради пана Парубія щодо скликання на завтра дострокової сесії позачергової і прийняття змін до Закону про вибори депутатів", - сказав Богдан.



Також він назвав три основні питання, які будуть запропоновані до розгляду Радою на позачерговому засіданні.



"На сьогодні є розуміння, що можливо будуть проголосовані зміни до Закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему виборів, і залишиться лише пропорційна система. Ще однією додатковою умовою таких змін може бути зниження прохідного бар’єра до 3 відсотків. Ще один можливий момент – це зменшення строків тендерних закупок, які буде проводити Центральна виборча комісія у процесі проведення виборів. Ці три основні питання, на наш погляд, буде поставлено перед Верховною Радою у найближчий день", - пояснив Богдан.



Нагадаємо, 20 травня новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу на вірність Україні та приступив до виконання обов'язків. У своїй інавгураційній промові він заявив про розпуск Верховної ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У команді Президента Українивважають, що 21 липня є найбільш допустимою датою проведення позачергових парламентських виборів.Про це журналістам після консультацій глави держави з керівництвом Верховної Ради і лідерами депутатських фракцій повідомив радник Зеленського, повідомляє Укрінформ "Ми бачимо для себе найбільш допустимою датою проведення голосування 21 липня 2019 року. На сьогодні йдуть ще консультації з Центральною виборчою комісією щодо процедур самих виборів, і можливо буде прийнято рішення про звернення до Голови Верховної Ради пана Парубія щодо скликання на завтра дострокової сесії позачергової і прийняття змін до Закону про вибори депутатів", - сказав Богдан.Також він назвав три основні питання, які будуть запропоновані до розгляду Радою на позачерговому засіданні."На сьогодні є розуміння, що можливо будуть проголосовані зміни до Закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему виборів, і залишиться лише пропорційна система. Ще однією додатковою умовою таких змін може бути зниження прохідного бар’єра до 3 відсотків. Ще один можливий момент – це зменшення строків тендерних закупок, які буде проводити Центральна виборча комісія у процесі проведення виборів. Ці три основні питання, на наш погляд, буде поставлено перед Верховною Радою у найближчий день", - пояснив Богдан.Нагадаємо, 20 травня новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу на вірність Україні та приступив до виконання обов'язків. У своїй інавгураційній промові він заявив про розпуск Верховної ради.

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