Винуватцю смертельної аварії на Волині дали умовний термін





Водій отримав три роки умовного покарання, – йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, передають



Як вдалося встановити під час судового засідання, 23 лютого цього року водій керував технічно несправним автомобілем ЗАЗ 011028, несправність якого виразилась у непрацездатності робочої гальмівної системи. Так, під’їжджаючи до регульованого залізничного переїзду в селі Дерно Ківерцівського району, чоловік пропустив вантажний електропоїзд, що рухався в напрямку Рівного.



Однак потім проігнорував увімкнуті забороняючі сигнали світлової та звукової сигналізації, виїхавши на залізничну колію, де допустив зіткнення з вантажним електропоїздом що рухався в напрямку міста Ківерці. В результаті ДТП загинув пасажир «Таврії».



Сам водій свою вину визнав, зазначивши, що в результаті ДТП загинув його зять. Просив суворо його не карати.



Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Однак змінив покарання на умовне, терміном на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно поїзд зіткнувся з легковиком. Внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля.Водій отримав три роки умовного покарання, – йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, передають Волинські Новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 23 лютого цього року водій керував технічно несправним автомобілем ЗАЗ 011028, несправність якого виразилась у непрацездатності робочої гальмівної системи. Так, під’їжджаючи до регульованого залізничного переїзду в селі Дерно Ківерцівського району, чоловік пропустив вантажний електропоїзд, що рухався в напрямку Рівного.Однак потім проігнорував увімкнуті забороняючі сигнали світлової та звукової сигналізації, виїхавши на залізничну колію, де допустив зіткнення з вантажним електропоїздом що рухався в напрямку міста Ківерці. В результаті ДТП загинув пасажир «Таврії».Сам водій свою вину визнав, зазначивши, що в результаті ДТП загинув його зять. Просив суворо його не карати.Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Однак змінив покарання на умовне, терміном на 3 роки.

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