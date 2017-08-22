Штормове попередження: у Волинській області прогнозують грози
Сьогодні, 15:36
У Луцьку та Волинській області у найближчий час очікуються грози та сильний вітер.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 годину із збереженням до кінця доби 21 травня по області та в Луцьку очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – перший І (жовтий).
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Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 годину із збереженням до кінця доби 21 травня по області та в Луцьку очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – перший І (жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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