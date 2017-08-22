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Штормове попередження: у Волинській області прогнозують грози

Штормове попередження: у Волинській області прогнозують грози
У Луцьку та Волинській області у найближчий час очікуються грози та сильний вітер.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 годину із збереженням до кінця доби 21 травня по області та в Луцьку очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності – перший І (жовтий).

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Теги: Волинь, прогноз, негода
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