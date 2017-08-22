Штормове попередження: у Волинській області прогнозують грози





Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 годину із збереженням до кінця доби 21 травня по області та в Луцьку очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.



Рівень небезпечності – перший І (жовтий).

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