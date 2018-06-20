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На Волині жінку вкусила змія

На Волині жінку вкусила змія
На Любешівщині зафіксували перший випадок укусу змій.

Жертвою у понеділок, 20 травня, стала жителька села Дольськ, яка працювала на полі, пише газета Нове життя.

Головний лікар КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Богдан Іванів зазначив, що 20 травня на приймальне відділення поступила жінка після укусу змії в руку в стані, близькому до важкого. Протизміїну отруту пацієнтці не вводили.

Нині ж стан жінки покращився і уже близький до задовільного.

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Теги: укус, змії
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