На Волині жінку вкусила змія





Жертвою у понеділок, 20 травня, стала жителька села Дольськ, яка працювала на полі, пише газета



Головний лікар КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Богдан Іванів зазначив, що 20 травня на приймальне відділення поступила жінка після укусу змії в руку в стані, близькому до важкого. Протизміїну отруту пацієнтці не вводили.



Нині ж стан жінки покращився і уже близький до задовільного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любешівщині зафіксували перший випадок укусу змій.Жертвою у понеділок, 20 травня, стала жителька села Дольськ, яка працювала на полі, пише газета Нове життя Головний лікар КНП «Любешівська центральна районна лікарня»зазначив, що 20 травня на приймальне відділення поступила жінка після укусу змії в руку в стані, близькому до важкого. Протизміїну отруту пацієнтці не вводили.Нині ж стан жінки покращився і уже близький до задовільного.

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