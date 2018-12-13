Повідомили, скільки грошей отримали волинські громади від держави
Сьогодні, 16:24
У державному бюджеті на 2019 рік для Волинської області передбачили 126 млн 361 тис. 300 грн коштів інфраструктурної субвенції.
Про це стало відомо з розподілу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 280-р, – повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
В документі йдеться про суму, яку отримає кожна ОТГ на втілення заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури. Зокрема, найбільші суми отримають наступні волинські громади:
— Любешівська ОТГ – 11,7 млн грн;
— Забродівська ОТГ – 4,4 млн грн;
— Вишнівська ОТГ – 4,2 млн грн;
— Колківська ОТГ – 4,1 млн грн;
— Прилісненська ОТГ – 3,5 млн грн;
— Устилузька ОТГ – 3,5 млн грн;
— Цуманська ОТГ – 3,2 млн грн;
— Рівненська ОТГ – 3,1 млн грн;
— Старовижівська ОТГ – 3,1 млн грн;
— Зимненська ОТГ – 3,1 млн грн;
— Павлівська ОТГ – 3,1 млн грн тощо.
Далі механізм наступний: обласна державна адміністрація розглядає проектні заявки обʼєднаних територіальних громад на проекти та готує висновок щодо відповідності поданих проектних заявок планам або програмам соціально-економічного розвитку ОТГ. Тоді ці списки погоджує Мінрегіон і лише після цього громади отримують кошти на втілення проектів.
Варто зазначити, що ОТГ мають ще чимало можливостей реалізовувати свої проекти. Зокрема, за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток, Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток медицини у сільській місцевості, коштів на будівництво футбольних полів, які щорічно виділяються з державного бюджету.
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Про це стало відомо з розподілу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 280-р, – повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
В документі йдеться про суму, яку отримає кожна ОТГ на втілення заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури. Зокрема, найбільші суми отримають наступні волинські громади:
— Любешівська ОТГ – 11,7 млн грн;
— Забродівська ОТГ – 4,4 млн грн;
— Вишнівська ОТГ – 4,2 млн грн;
— Колківська ОТГ – 4,1 млн грн;
— Прилісненська ОТГ – 3,5 млн грн;
— Устилузька ОТГ – 3,5 млн грн;
— Цуманська ОТГ – 3,2 млн грн;
— Рівненська ОТГ – 3,1 млн грн;
— Старовижівська ОТГ – 3,1 млн грн;
— Зимненська ОТГ – 3,1 млн грн;
— Павлівська ОТГ – 3,1 млн грн тощо.
Далі механізм наступний: обласна державна адміністрація розглядає проектні заявки обʼєднаних територіальних громад на проекти та готує висновок щодо відповідності поданих проектних заявок планам або програмам соціально-економічного розвитку ОТГ. Тоді ці списки погоджує Мінрегіон і лише після цього громади отримують кошти на втілення проектів.
Варто зазначити, що ОТГ мають ще чимало можливостей реалізовувати свої проекти. Зокрема, за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток, Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток медицини у сільській місцевості, коштів на будівництво футбольних полів, які щорічно виділяються з державного бюджету.
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