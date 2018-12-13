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Повідомили, скільки грошей отримали волинські громади від держави

Повідомили, скільки грошей отримали волинські громади від держави
У державному бюджеті на 2019 рік для Волинської області передбачили 126 млн 361 тис. 300 грн коштів інфраструктурної субвенції.

Про це стало відомо з розподілу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 280-р, – повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.

В документі йдеться про суму, яку отримає кожна ОТГ на втілення заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури. Зокрема, найбільші суми отримають наступні волинські громади:

— Любешівська ОТГ – 11,7 млн грн;

— Забродівська ОТГ – 4,4 млн грн;

— Вишнівська ОТГ – 4,2 млн грн;

— Колківська ОТГ – 4,1 млн грн;

— Прилісненська ОТГ – 3,5 млн грн;

— Устилузька ОТГ – 3,5 млн грн;

— Цуманська ОТГ – 3,2 млн грн;

— Рівненська ОТГ – 3,1 млн грн;

— Старовижівська ОТГ – 3,1 млн грн;

— Зимненська ОТГ – 3,1 млн грн;

— Павлівська ОТГ – 3,1 млн грн тощо.

Далі механізм наступний: обласна державна адміністрація розглядає проектні заявки обʼєднаних територіальних громад на проекти та готує висновок щодо відповідності поданих проектних заявок планам або програмам соціально-економічного розвитку ОТГ. Тоді ці списки погоджує Мінрегіон і лише після цього громади отримують кошти на втілення проектів.

Варто зазначити, що ОТГ мають ще чимало можливостей реалізовувати свої проекти. Зокрема, за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток, Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток медицини у сільській місцевості, коштів на будівництво футбольних полів, які щорічно виділяються з державного бюджету.

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Теги: Волинь, субвенція
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