У Луцьку відкрили ще одну кав'ярню відомої мережі

У Луцьку на вулиці Конякіна, напроти міськрайонного суду, відкрилась кав’ярня Kava Avenue.Загалом у місті є вже 11 «точок» цієї мережі, – розповів її власникУ новому закладі кава коштує стільки ж, як і в інших: еспресо – 13 гривень, американо з молоком – 18, капучино – 20 гривень. З нагоди відкриття до 22 травня її продають за 10 гривень.Невдовзі у кав’ярні також будуть десерти, молочні коктейлі та напої на основі морозива.Працює заклад з 08:00 до 20:00.