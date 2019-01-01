У Луцьку відкрили ще одну кав'ярню відомої мережі
Сьогодні, 16:46
У Луцьку на вулиці Конякіна, напроти міськрайонного суду, відкрилась кав’ярня Kava Avenue.
Загалом у місті є вже 11 «точок» цієї мережі, – розповів її власник Андрій Хоменко Першому.
У новому закладі кава коштує стільки ж, як і в інших: еспресо – 13 гривень, американо з молоком – 18, капучино – 20 гривень. З нагоди відкриття до 22 травня її продають за 10 гривень.
Невдовзі у кав’ярні також будуть десерти, молочні коктейлі та напої на основі морозива.
Працює заклад з 08:00 до 20:00.
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Загалом у місті є вже 11 «точок» цієї мережі, – розповів її власник Андрій Хоменко Першому.
У новому закладі кава коштує стільки ж, як і в інших: еспресо – 13 гривень, американо з молоком – 18, капучино – 20 гривень. З нагоди відкриття до 22 травня її продають за 10 гривень.
Невдовзі у кав’ярні також будуть десерти, молочні коктейлі та напої на основі морозива.
Працює заклад з 08:00 до 20:00.
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