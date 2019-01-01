На Волині «на гарячому» впіймали гастролера, який обкрадав магазини

У селі Дерно Ківерцівського району затримали на місці злочину під час крадіжки із магазину 31-річного жителя Рівненської області.Про це інформує ГУНП у Волинській області.20 травня уночі зловмисник через вікно проник до приміщення магазину та намагався викрасти товари. Його затримали на місці співробітники групи реагування патрульної поліції.Відомо, що правопорушнику - 31 рік, він житель райцентру Костопіль Рівненської області. Раніше громадянина уже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.Правоохоронці вже встановили його причетність до вчинення трьох крадіжок із магазинів на території Ківерцівського району.Слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло чи інше приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.