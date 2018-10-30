На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО





Про це розповів Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук, повідомляє



За словами Сергія Ковальчука, автошлях від Седлища до Каменя-Каширського вкритий ямами і ним неможливо їздити.



Тож дюди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу. Акцію протесту селяни припинили близько 15-ї години.



Завтра, 22 травня, за словами Ковальчука, вони знову перекриватимуть шлях. Не пропускатимуть машини протягом дня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Пнівного Камінь-Каширського району сьогодні, 21 травня, перекривали дорогу.Про це розповів Пнівненський сільський голова, повідомляє Суспільне Волині За словами Сергія Ковальчука, автошлях від Седлища до Каменя-Каширського вкритий ямами і ним неможливо їздити.Тож дюди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу. Акцію протесту селяни припинили близько 15-ї години.Завтра, 22 травня, за словами Ковальчука, вони знову перекриватимуть шлях. Не пропускатимуть машини протягом дня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію