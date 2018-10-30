На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Мешканці села Пнівного Камінь-Каширського району сьогодні, 21 травня, перекривали дорогу.
Про це розповів Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук, повідомляє Суспільне Волині.
За словами Сергія Ковальчука, автошлях від Седлища до Каменя-Каширського вкритий ямами і ним неможливо їздити.
Тож дюди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу. Акцію протесту селяни припинили близько 15-ї години.
Завтра, 22 травня, за словами Ковальчука, вони знову перекриватимуть шлях. Не пропускатимуть машини протягом дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук, повідомляє Суспільне Волині.
За словами Сергія Ковальчука, автошлях від Седлища до Каменя-Каширського вкритий ямами і ним неможливо їздити.
Тож дюди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу. Акцію протесту селяни припинили близько 15-ї години.
Завтра, 22 травня, за словами Ковальчука, вони знову перекриватимуть шлях. Не пропускатимуть машини протягом дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні
Сьогодні, 17:36
Декілька ночей в частині Луцька будуть перебої з водою
Сьогодні, 17:19
На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку відкрили ще одну кав'ярню відомої мережі
Сьогодні, 16:46