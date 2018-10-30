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На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО

На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
Мешканці села Пнівного Камінь-Каширського району сьогодні, 21 травня, перекривали дорогу.

Про це розповів Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук, повідомляє Суспільне Волині.

За словами Сергія Ковальчука, автошлях від Седлища до Каменя-Каширського вкритий ямами і ним неможливо їздити.

Тож дюди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу. Акцію протесту селяни припинили близько 15-ї години.

Завтра, 22 травня, за словами Ковальчука, вони знову перекриватимуть шлях. Не пропускатимуть машини протягом дня.

На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО


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Теги: перекриття, дорога, акція протесту, Волинь, Пнівне
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