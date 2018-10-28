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Волинянин вдруге переміг на Кубку світу з кікбоксингу

Волинянин вдруге переміг на Кубку світу з кікбоксингу
18-річний ковельчанин Роман Кухта став переможцем Кубка світу з кікбоксингу WAKO-2019.

Про це повідомив його тренер-викладач Віталій Тимофєєв, інформує Ковельpost.

З 16 до 19 травня в місті Будапешт (Угорщина) тривав Кубок світу з кікбоксингу WAKO, який зібрав понад 3 тисячі учасників із 39 країн.

Волинянин виступав у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Цього року спортсмен востаннє бере участь у змаганнях як юніор. У наступному уже представлятиме Україну та Ковель серед дорослих.

Варто зауважити, що переможцем Кубка світу Роман Кухта став уже вдруге. Торік ковельчанин також був у складі національної збірної України та посів першу сходинку п'єдесталу.

Кубок світу для спортсмена став етапом підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться наприкінці серпня цього року.

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Теги: спорт, кікбоксинг
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