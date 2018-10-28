Волинянин вдруге переміг на Кубку світу з кікбоксингу

Роман Кухта став переможцем Кубка світу з кікбоксингу WAKO-2019.



Про це повідомив його тренер-викладач Віталій Тимофєєв, інформує



З 16 до 19 травня в місті Будапешт (Угорщина) тривав Кубок світу з кікбоксингу WAKO, який зібрав понад 3 тисячі учасників із 39 країн.



Волинянин виступав у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Цього року спортсмен востаннє бере участь у змаганнях як юніор. У наступному уже представлятиме Україну та Ковель серед дорослих.



Варто зауважити, що переможцем Кубка світу Роман Кухта став уже вдруге. Торік ковельчанин також був у складі національної збірної України та посів першу сходинку п'єдесталу.



Кубок світу для спортсмена став етапом підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться наприкінці серпня цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річний ковельчанинстав переможцем Кубка світу з кікбоксингу WAKO-2019.Про це повідомив його тренер-викладач, інформує Ковельpost З 16 до 19 травня в місті Будапешт (Угорщина) тривав Кубок світу з кікбоксингу WAKO, який зібрав понад 3 тисячі учасників із 39 країн.Волинянин виступав у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Цього року спортсмен востаннє бере участь у змаганнях як юніор. У наступному уже представлятиме Україну та Ковель серед дорослих.Варто зауважити, що переможцем Кубка світу Роман Кухта став уже вдруге. Торік ковельчанин також був у складі національної збірної України та посів першу сходинку п'єдесталу.Кубок світу для спортсмена став етапом підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться наприкінці серпня цього року.

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