Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні
Сьогодні, 17:36
В Україні врегулювали ціну на газ для побутових споживачів від 1 травня 2019 року. Її розмір для Волинської області в травні становить – 8 412,53 грн. за тис куб.м, а в червні – 8 792, 60 грн. за тис куб.м.
Про це повідомляє ТОВ «Волиньгаз Збут».
Коливання ціни, запевняють у «Волиньгаз Збуті», пов’язане виключно із групою Нафтогаз: по-перше, змінилась оптова ціна газу від НАК «Нафтогаз України», по-друге, для «Укртрансгазу» введені нові тарифи на транспортування газу. Саме через зміну цих тарифів від 1 травня кожен регіон отримує свою вартість газу для населення.
У додаткових угодах, котрі НАК "Нафтогаз України" надіслав на адресу ТОВ «Волиньгаз збут» як постачальника із спеціальними обов’язками, оптова вартість газу, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення від 1 травня 2019 року становитиме 7 188,00 грн. за тис куб.м, а від 1 червня – 7 558,80 грн. за тис куб.м.
У свою чергу НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) встановила для АТ "Укртрансгаз" нові тарифи на послугу транспортування газу. У зв’язку зі зміною тарифів «Укртрансгазу» кінцева вартість газу для побутових споживачів буде різною на всій території України.
«Враховуючи зміну зазначених складових, ціна на газ для мешканців Волинської області від 1 травня становить – 8 412,53 грн. за тис куб.м, а в червні 8 792, 60 грн. за тис куб.м.», - поінформував директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.
До цього нововведення вартість газу була єдиною для споживачів у всіх областях, тому що діяв однаковий загальний тариф на послугу транспортування газу. Загальний тариф на послугу транспортування газу складався з тарифу на транспортування для АТ«Укртрансгаз» та тарифу на розподіл для операторів ГРМ (облгази). Відтак, від 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на послугу транспортування газу.
Додають також, що усі клієнти «Волиньгаз збуту» отримують інформацію про всі складові ціни на газ в рахунках за газ.
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Про це повідомляє ТОВ «Волиньгаз Збут».
Коливання ціни, запевняють у «Волиньгаз Збуті», пов’язане виключно із групою Нафтогаз: по-перше, змінилась оптова ціна газу від НАК «Нафтогаз України», по-друге, для «Укртрансгазу» введені нові тарифи на транспортування газу. Саме через зміну цих тарифів від 1 травня кожен регіон отримує свою вартість газу для населення.
У додаткових угодах, котрі НАК "Нафтогаз України" надіслав на адресу ТОВ «Волиньгаз збут» як постачальника із спеціальними обов’язками, оптова вартість газу, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення від 1 травня 2019 року становитиме 7 188,00 грн. за тис куб.м, а від 1 червня – 7 558,80 грн. за тис куб.м.
У свою чергу НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) встановила для АТ "Укртрансгаз" нові тарифи на послугу транспортування газу. У зв’язку зі зміною тарифів «Укртрансгазу» кінцева вартість газу для побутових споживачів буде різною на всій території України.
«Враховуючи зміну зазначених складових, ціна на газ для мешканців Волинської області від 1 травня становить – 8 412,53 грн. за тис куб.м, а в червні 8 792, 60 грн. за тис куб.м.», - поінформував директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.
До цього нововведення вартість газу була єдиною для споживачів у всіх областях, тому що діяв однаковий загальний тариф на послугу транспортування газу. Загальний тариф на послугу транспортування газу складався з тарифу на транспортування для АТ«Укртрансгаз» та тарифу на розподіл для операторів ГРМ (облгази). Відтак, від 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на послугу транспортування газу.
Додають також, що усі клієнти «Волиньгаз збуту» отримують інформацію про всі складові ціни на газ в рахунках за газ.
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