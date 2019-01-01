Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні

В Україні врегулювали ціну на газ для побутових споживачів від 1 травня 2019 року. Її розмір для Волинської області в травні становить – 8 412,53 грн. за тис куб.м, а в червні – 8 792, 60 грн. за тис куб.м.Про це повідомляє ТОВ «Волиньгаз Збут».Коливання ціни, запевняють у «Волиньгаз Збуті», пов’язане виключно із групою Нафтогаз: по-перше, змінилась оптова ціна газу від НАК «Нафтогаз України», по-друге, для «Укртрансгазу» введені нові тарифи на транспортування газу. Саме через зміну цих тарифів від 1 травня кожен регіон отримує свою вартість газу для населення.У додаткових угодах, котрі НАК "Нафтогаз України" надіслав на адресу ТОВ «Волиньгаз збут» як постачальника із спеціальними обов’язками, оптова вартість газу, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення від 1 травня 2019 року становитиме 7 188,00 грн. за тис куб.м, а від 1 червня – 7 558,80 грн. за тис куб.м.У свою чергу НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) встановила для АТ "Укртрансгаз" нові тарифи на послугу транспортування газу. У зв’язку зі зміною тарифів «Укртрансгазу» кінцева вартість газу для побутових споживачів буде різною на всій території України.«Враховуючи зміну зазначених складових, ціна на газ для мешканців Волинської області від 1 травня становить – 8 412,53 грн. за тис куб.м, а в червні 8 792, 60 грн. за тис куб.м.», - поінформував директор ТОВ «Волиньгаз збут»До цього нововведення вартість газу була єдиною для споживачів у всіх областях, тому що діяв однаковий загальний тариф на послугу транспортування газу. Загальний тариф на послугу транспортування газу складався з тарифу на транспортування для АТ«Укртрансгаз» та тарифу на розподіл для операторів ГРМ (облгази). Відтак, від 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на послугу транспортування газу.Додають також, що усі клієнти «Волиньгаз збуту» отримують інформацію про всі складові ціни на газ в рахунках за газ.