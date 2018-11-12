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Книгарню «Освіта» у Луцьку продали незаконно

Книгарню «Освіта» у Луцьку продали незаконно
Продаж книгарні «Освіта» у Луцьку суд визнав незаконним.

Про це інформує прокуратура області.

Північно-Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області, яким задовольнили позовні вимоги щодо визнання незаконним і скасування рішення Луцької міської ради про продаж книгарні.

Засновником комунального підприємства "Освіта" є Волинська обласна державна адміністрація, основним видом діяльності - роздрібна торгівля книгами. Вирішивши продати приміщення на аукціоні, Луцька міська рада порушила вимоги чинного законодавства, адже продаж таких приміщень заборонений.

Так, Законом України «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» заборонено відчуження приміщень, в яких перебувають книгарні й підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудові колективи, а також творчі спілки.

Окрім того, на відчуження такого комунального майна діє встановлений Верховною Радою України мораторій. Отож прокурори в суді домоглися визнання рішення Луцької міської ради про продаж приміщення книгарні незаконним та його скасування.

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Теги: книгарня, Освіта
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Коментарі 1
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а притягнути до відповідальності тих, хто це зробив - піготував рішення, голосував?це наперед було відомо, що не законно.
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