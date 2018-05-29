У Луцьку затримали банду викрадачів авто
Сьогодні, 18:09
Сьогодні, 21 травня, поліцейські викрили групу осіб, котрі незаконно заволоділи автомобілем Audi Q5 в обласному центрі Волині. Зловмисників затримали.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у неділю, 19 травня, у поліцію надійшло повідомлення від лучанина про викрадення вночі з двору одного із будинків на вулиці Кравчука його автомобіля Audi Q5.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до скоєння цього злочину двох жителів Луцька.
Зрештою, поліцейські затримали зловмисників. Вони саме перебували в салоні викраденого транспортного засобу. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили, зокрема, пристрій для сканування та відкриття автомобілів, інші речові докази, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності.
Вирішують питання щодо оголошення правопорушникам підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом та обрання їм міри запобіжного заходу. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.
Поліцейські також встановлюють причетність затриманих зловмисників до скоєння інших злочинів на території області. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у неділю, 19 травня, у поліцію надійшло повідомлення від лучанина про викрадення вночі з двору одного із будинків на вулиці Кравчука його автомобіля Audi Q5.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до скоєння цього злочину двох жителів Луцька.
Зрештою, поліцейські затримали зловмисників. Вони саме перебували в салоні викраденого транспортного засобу. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили, зокрема, пристрій для сканування та відкриття автомобілів, інші речові докази, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності.
Вирішують питання щодо оголошення правопорушникам підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом та обрання їм міри запобіжного заходу. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.
Поліцейські також встановлюють причетність затриманих зловмисників до скоєння інших злочинів на території області. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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