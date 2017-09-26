Вибори до Верховної Ради призначили на 21 липня





Згідно з Указом підставою для розпуску ВР є не сформована впродовж одного місяця коаліція депутатських фракцій.



Президент постановив припинити достроково повноваження Верховної Ради восьмого скликання і призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.



Кабінету Міністрів України доручили забезпечити фінансування позачергових виборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На офіційному сайті Президента України оприлюднили Указ №303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових виборів".Згідно з Указом підставою для розпуску ВР є не сформована впродовж одного місяця коаліція депутатських фракцій.Президент постановив припинити достроково повноваження Верховної Ради восьмого скликання і призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.Кабінету Міністрів України доручили забезпечити фінансування позачергових виборів.

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