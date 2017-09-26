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Вибори до Верховної Ради призначили на 21 липня

Вибори до Верховної Ради призначили на 21 липня
На офіційному сайті Президента України оприлюднили Указ №303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових виборів".

Згідно з Указом підставою для розпуску ВР є не сформована впродовж одного місяця коаліція депутатських фракцій.

Президент постановив припинити достроково повноваження Верховної Ради восьмого скликання і призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.

Кабінету Міністрів України доручили забезпечити фінансування позачергових виборів.

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Теги: вибори, Верховна Рада, указ
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Коментарі 1
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Хай живе Білорусь!!!Радість то яка,"вождь"намалювався.Вітаю.Зранку всім по сто,як "полагаєтся"...Спаси Боже цю землю!!!!!
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