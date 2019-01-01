вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві опадів не передбачається. У Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – до +19…+21. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, 22 травня, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
Сьогодні, 20:59
Збірна Волинської області перемогла на Чемпіонаті України з рукопашного бою
Сьогодні, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Волинянин вдруге переміг на Кубку світу з кікбоксингу
Сьогодні, 19:40
У Луцьку хочуть декомунізувати декілька вулиць
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
07 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
06 травень, 20:00
Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
06 травень, 18:51
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня
03 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України
Сьогодні, 21:15
 0
Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України
Сьогодні, 21:15
 0
У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
Сьогодні, 20:59
 0
Збірна Волинської області перемогла на Чемпіонаті України з рукопашного бою
Сьогодні, 20:26
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8