«Укрзалізниця» призначила 18 додаткових потягів до курортних міст





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Наразі «Укрзалізниця» опрацьовує призначення інших додаткових потягів до Одеси, Миколаєва, Херсона, Новоолексіївки, Генічеська та Бердянська, які курсуватимуть у пікові періоди літніх поїздок, а також «дитячих» поїздів для перевезення груп дітей.



«Літні» потяги «Укрзалізниці»:



№ 472/471/552 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 6 червня до 16 вересня в парні числа;



№ 213/214 Суми – Одеса, з 1 червня до 15 вересня в непарні числа;



№ 271/272 Харків – Одеса, з 19 червня до 21 вересня через день;



№ 114/118 Чернівці – Генічеськ, з 30 травня до 7 вересня щоденно;



№ 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ, з 1 червня до 1 вересня щоденно;



№ 162/161 Миколаїв – Київ, 14, 22, 28 червня, 6, 12, 20, 26 липня, 2, 10, 16, 24, 30 серпня;



№ 168/167 Львів – Одеса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня;



№ 190/189/244 Дніпро –Кривий Рі г– Генічеськ – з 5 червня до 9 вересня в непарні числа;



№ 212/211 Новоолексіївка – Харків, з 14 червня до 1 вересня щоденно;



№ 215/216 Покровськ – Новоолексіївка, з 1 червня до 31 серпня щоденно;



№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 6 червня до 10 вересня в парні числа, крім 18, 20 червня;



№ 256/255 Львів – Херсон, 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня, 4, 8, 12, 16 вересня;



№ 261/262 Харків – Бердянськ, з 7 червня до 7 вересня щоденно;

№ 63/263/264 Харків, Київ – Одеса, з 14 червня до 2 вересня щоденно;



№ 291/293 Ковель – Одеса, з 31 травня до 16 вересня щоденно;



№ 298/297 Київ – Херсон, з 30 травня до 22 вересня щоденно;



№ 729/730 (Інтерсіті) Харків – Генічеськ, з 13 червня до 1 вересня щоденно, крім вівторка;



№ 170/169 Львів – Одеса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня, 2 та 3 вересня.



Також залізниця призначила додаткові рейси поїзда №86/85 Львів – Новоолексіївка, який курсуватиме з 31 травня до 7 вересня в непарні числа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 18 поїздів, які в літній період курсуватимуть до популярних морських курортів – Бердянська, Одеси, Генічеська, Миколаєва та Херсона.Про це йдеться на сайті залізниці.Наразі «Укрзалізниця» опрацьовує призначення інших додаткових потягів до Одеси, Миколаєва, Херсона, Новоолексіївки, Генічеська та Бердянська, які курсуватимуть у пікові періоди літніх поїздок, а також «дитячих» поїздів для перевезення груп дітей.«Літні» потяги «Укрзалізниці»:№ 472/471/552 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 6 червня до 16 вересня в парні числа;№ 213/214 Суми – Одеса, з 1 червня до 15 вересня в непарні числа;№ 271/272 Харків – Одеса, з 19 червня до 21 вересня через день;№ 114/118 Чернівці – Генічеськ, з 30 травня до 7 вересня щоденно;№ 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ, з 1 червня до 1 вересня щоденно;№ 162/161 Миколаїв – Київ, 14, 22, 28 червня, 6, 12, 20, 26 липня, 2, 10, 16, 24, 30 серпня;№ 168/167 Львів – Одеса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня;№ 190/189/244 Дніпро –Кривий Рі г– Генічеськ – з 5 червня до 9 вересня в непарні числа;№ 212/211 Новоолексіївка – Харків, з 14 червня до 1 вересня щоденно;№ 215/216 Покровськ – Новоолексіївка, з 1 червня до 31 серпня щоденно;№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 6 червня до 10 вересня в парні числа, крім 18, 20 червня;№ 256/255 Львів – Херсон, 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня, 4, 8, 12, 16 вересня;№ 261/262 Харків – Бердянськ, з 7 червня до 7 вересня щоденно;№ 63/263/264 Харків, Київ – Одеса, з 14 червня до 2 вересня щоденно;№ 291/293 Ковель – Одеса, з 31 травня до 16 вересня щоденно;№ 298/297 Київ – Херсон, з 30 травня до 22 вересня щоденно;№ 729/730 (Інтерсіті) Харків – Генічеськ, з 13 червня до 1 вересня щоденно, крім вівторка;№ 170/169 Львів – Одеса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня, 2 та 3 вересня.Також залізниця призначила додаткові рейси поїзда №86/85 Львів – Новоолексіївка, який курсуватиме з 31 травня до 7 вересня в непарні числа.

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